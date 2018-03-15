Венгер выразил поддержку Моуриньо

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил поддержку своему коллеге из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который оказался под шквалом критики после вылета из Лиги Чемпионов.

Больше всего болельщиков "Юнайтед" разозлил не сам факт выбывания из Лиги Чемпионов, сколько та трусливая манера, в которой "красные дьяволы" провели оба матча 1/8 финала против "Севильи".



Подобного рода ситуация очень хорошо знакома Венгера, который тоже находится по разную сторону баррикад со значительной частью болельщиков клуба. В сложившейся ситуации Арсен предпочитает поддержать коллегу, с которым его связывают очень непростые отношения.



"Я поддерживаю каждого, кто страдает. Ваша задача (медиа) — заставить каждого страдать. Наша задача состоит в том, чтобы страдало как можно меньше людей".



"Я хочу, чтобы у английского футбола все было хорошо. Однако люди на нашем уровне больше всего требовательны в отношении самих себя. И больше всегда мы страдаем, пытаясь соответствовать собственным требованиям. В остальном же тебя либо любят, либо нет".



"Знаете, один человек сказал: тебя любят, когда ты рождаешься, тебя любят, когда ты умираешь, в остальное время любовь переменчива".



"Я хочу, чтобы каждый в мире был счастлив. Я не хочу обсуждать ситуацию "Манчестер Юнайтед", потому что моя работа — заботиться об "Арсенале".



"В целом я желаю успехов английскому футболу и хочу, чтобы каждый тренер был счастлив. Но это невозможно", — цитирует Венгера Goal.