Почеттино: "Потеря Кейна не может стать оправданием"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что потеря с травмой нападающего Харри Кейна не может стать оправданием для его команды.

Вылетев из Лиги Чемпионов на прошлой неделе, в остатке сезона "шпоры" сосредоточатся на удержании места в топ-4 Премьер-Лиги и выступлении в Кубке Англии, где они уже добрались до 1/4 финала.



В ближайшие недели "Тоттенхэму" предстоит играть без Кейна, который в воскресенье против "Борнмута" получил травму связок лодыжки. Несмотря на всю тяжесть этой потери, Почеттино уверен, что его команда справится.



"Харри позитивно настроен. Он был позитивно настроен еще после матча. У него такой характер, что он всегда полон оптимизма. Он сосредоточен на том, чтобы как можно скорее восстановиться".



"Потеря Харри на несколько недель не может быть оправданием того, что теперь у нас нет прежнего настроя и мы не будем выигрывать матчи".



"Мы говорим об одном из лучших нападающих в мире. Конечно, нам будет его не хватать, потому что его принадлежность к лучшим очевидна. Однако мы спокойны и расслаблены — у нас достаточно мастерства, чтобы играть и побеждать".



"У нас есть различные игроки, которые могут действовать на этой позиции: Деле Алли, Сон, Фернандо Льоренте, Эрик Ламела, Лукас Моура".



"На мой взгляд, не так важно, кто играет на этой позиции, как важно, каким образом ты используешь пространство и пытаешься преодолеть тактику соперника. Однако мы обладаем достаточным мастерством и различными вариантами, и теперь я буду решать, кто лучше всего подходит для каждого конкретного матча, пока Харри травмирован", — цитирует Почеттино Sky Sports.