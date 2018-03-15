Венгер не продаст Рэмси из "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не продаст полузащитника Аарона Рэмси, чей контракт истекает по окончании следующего сезона.
По слухам, Рэмси не соглашается на новый контракт с "канонирами", поскольку требует значительного повышения зарплаты. Клуб с "Эмирейтс" оценивает валлийца несколько ниже.
Высока вероятность, что в новый сезон Аарон вступит с контрактом, до истечения которого останется всего год. Однако даже этот риск не заставит Венгера продать 27-летнего полузащитника грядущим летом.
"Наша позиция по этому вопросу осталась прежней. Вы ищите проблему там, где ее нет, и мне это непонятно. Мы хотим, чтобы все наши игроки остались в клубе", - приводит слова Венгера Four Four Two.
15.03.2018 19:00
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