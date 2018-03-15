"Юнайтед" следит за Эктором Беллерином

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина.

Спекуляции относительно будущего игрока сборной Испании стали привычном делом в последние трансферные окна. Пресса связывала Беллерина с такими клубами, как "Барселона", "Ювентус" и "Манчестер Сити".



До недавних пор у Эктора не было причин задумываться о смене клуба — он имел твердое место в стартовом составе "канониров" и пользовался абсолютным доверием со стороны главного тренера Арсена Венгера.



Однако последние месяцы складываются очень непросто для 22-летнего испанца. Беллерин потерял свою эффективность при подключениях в атаку и много ошибается в обороне. Непопадание "Арсенала" в Лигу Чемпионов также может навести Эктора на мысли о необходимости перемен.



Как стало известно Manchester Evening News от близкого к Беллерину источника, за Эктором внимательно следят "красные дьяволы", которые уже давно находятся в поисках преемника для Антонио Валенсии.



В августе Валенсии исполнится уже 33, поэтому наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо сделал покупку правого защитника одним из приоритетов на грядущее лето.