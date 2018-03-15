"Юнайтед" следит за Эктором Беллерином

Эктор Беллерин и Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг правого защитника "Арсенала" Эктора Беллерина.

Спекуляции относительно будущего игрока сборной Испании стали привычном делом в последние трансферные окна. Пресса связывала Беллерина с такими клубами, как "Барселона", "Ювентус" и "Манчестер Сити".

До недавних пор у Эктора не было причин задумываться о смене клуба — он имел твердое место в стартовом составе "канониров" и пользовался абсолютным доверием со стороны главного тренера Арсена Венгера.

Однако последние месяцы складываются очень непросто для 22-летнего испанца. Беллерин потерял свою эффективность при подключениях в атаку и много ошибается в обороне. Непопадание "Арсенала" в Лигу Чемпионов также может навести Эктора на мысли о необходимости перемен.

Как стало известно Manchester Evening News от близкого к Беллерину источника, за Эктором внимательно следят "красные дьяволы", которые уже давно находятся в поисках преемника для Антонио Валенсии.

В августе Валенсии исполнится уже 33, поэтому наставник "Юнайтед" Жозе Моуриньо сделал покупку правого защитника одним из приоритетов на грядущее лето.



Метки Арсенал, Беллерин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2018 18:00

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  1. unreal84 15.03.2018 19:26 # unreal84
    Непоподание... Неудачные выступления.... Так ты бля старайся и вообще вся команда старайся и будете попадать.

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  2. dred 15.03.2018 18:35 # dred
    Надо брать.

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