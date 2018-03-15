Поуп, Тарковски, Моусон и Кук вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена 27 игроков, вызванных на товарищеские матчи против Голландии и Италии.

В списке Саутгейта оказалось четверо игроков, которые не имеют опыта выступлений за национальную команду. Речь о голкипере Нике Поупе и защитнике Джеймсе Тарковски из "Бернли", защитнике "Суонси" Алфи Моусоне и полузащитнике "Борнмута" Льюисе Куке. Все они проводят отличный сезон за свои клубы.



Также Саутгейт ожидаемо наградил вызовом в сборную Эшли Янга, который в этом сезоне закрепился в качестве основного левого защитника "Манчестер Юнайтед", и полузащитника Джека Уилшира, который в последние недели вернул место в стартовом составе "Арсенала". Оба игрока возвращаются на международный уровень после длительного перерыва.



Вопреки ожиданиям некоторых СМИ, 17-летний защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон не получил приглашения из главной сборной, но — впервые в своей карьере — был вызван в команду U-21.



Добавим, что в пятницу 23 марта англичане сыграют на выезде с голландцами, а спустя четыре дня примут на "Уэмбли" итальянцев.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Голландии и Италии



Голкиперы: Джек Бутланд ("Стоук"), Джо Харт ("Вест Хэм"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли").



Защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Харри Магуайр ("Лестер"), Алфи Моусон ("Суонси"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм").



Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба — "Тоттенхэм"), Льюис Кук ("Борнмут"), Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Алекс Окслейд-Чемберлен (все — "Ливерпуль"), Джесси Лингард, Эшли Янг (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Джек Уилшир ("Арсенал").



Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер"), Данни Уэлбек ("Арсенал").