Алексис Санчес хочет завершить карьеру в Чили

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что мечтает завершить карьеру на родине в Чили.

Перебравшись в январе из "Арсенала" на "Олд Траффорд", Санчес получил долгосрочный контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги — правда, футбол Алексиса за новый клуб пока не соответствует уровню его оклада.



И хотя 29-летний чилиец только в начале своего пути в "Юнайтед", Санчес уже помышляет о том, чтобы в будущем поиграть за "Универсидад де Чили" — клуб, который семья Алексиса горячо поддерживает.



"Думаю, это было бы мечтой для моей семьи. Мой отец, который теперь на небесах, поддерживал "Универсидад", и я думаю, многие члены моей семьи хотели бы, чтобы я там оказался".



"Мой отец был опорой семьи, и иногда люди поступают так, как того хочет семья".



"Мне довелось поиграть за "Коло-Коло", и это было замечательно, я выиграл много всего с ними, но я думаю, люди с пониманием отнесутся к мечте, которая была у моего отца. Надеюсь, с Божьей волей я исполню его мечту", — сообщил Санчес Chilevision TV.