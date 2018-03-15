Алексис Санчес хочет завершить карьеру в Чили

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что мечтает завершить карьеру на родине в Чили.

Перебравшись в январе из "Арсенала" на "Олд Траффорд", Санчес получил долгосрочный контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги — правда, футбол Алексиса за новый клуб пока не соответствует уровню его оклада.

И хотя 29-летний чилиец только в начале своего пути в "Юнайтед", Санчес уже помышляет о том, чтобы в будущем поиграть за "Универсидад де Чили" — клуб, который семья Алексиса горячо поддерживает.

"Думаю, это было бы мечтой для моей семьи. Мой отец, который теперь на небесах, поддерживал "Универсидад", и я думаю, многие члены моей семьи хотели бы, чтобы я там оказался".

"Мой отец был опорой семьи, и иногда люди поступают так, как того хочет семья".

"Мне довелось поиграть за "Коло-Коло", и это было замечательно, я выиграл много всего с ними, но я думаю, люди с пониманием отнесутся к мечте, которая была у моего отца. Надеюсь, с Божьей волей я исполню его мечту", — сообщил Санчес Chilevision TV.



Метки Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 15.03.2018 17:19 # martingor
    "Думаю, это было бы мечтой для моей семьи. Мой отец, который теперь на небесах и я думаю, многие члены моей семьи хотели бы, чтобы я там оказался".
    Источник: http://fapl.ru/posts/61184/
    Даже Санчес понял что лучше сдохнуть чем играть в клубе обхарканных

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  2. blackdreamer 15.03.2018 17:14 # blackdreamer
    в следующем сезоне уже можно будет

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