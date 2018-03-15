Кин сравнил Погба со школьником
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что главной проблемой "красных дьяволов" остается своенравный полузащитник Поль Погба.
Появившись на замену в домашнем матче Лиги Чемпионов с "Севильей", Погба ничем не запомнился, за исключением ужасающей передачи, которая привела к потере мяча на своей половине поля. Очевидно, что Поль до сих пор не может прийти в себя после изгнания из стартового состава.
По мнению Кина, француз вообще является главной проблемой МЮ в этом сезоне. Рой сравнил Погба со школьником, который плохо читает игру и даже не хочет помогать партнерам.
"Погба представляет из себя большую проблему; когда он не попадает в стартовый состав, вы оказываетесь в беде. Обычно большие игроки выходят на замену и делают разницу. Он же не смог этого сделать с "Севильей", он не предложил вообще ничего. Мы все видели первый гол, он отреагировал на него как школьник".
"Он не считывает угрозу и плохо страхует партнеров. Они не помогают друг другу – величайшие команды в истории "Юнайтед" не играли подобным образом. Они все пытаются проявить себя по одиночке", - сообщил Кин ITV.
15.03.2018 16:00
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Балотелли 2
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попал бы в сити, гвардиола бы из него звезду сделал, а в автобусе только деградирует
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тупой негр а еще тупее тот кто его купил за такие бабки или Маур олигофрен или ему кинули неплохие проценты за эту сделку
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САФ на хер послал этого петуха, Маур подобрал за миллиард
получили - расписались
Кин прав, как и все кто его критикует - заслуженно.
Тут были долбойобы, которые ему зад лизали, но что то не видно их(
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Так он и есть еще школьник
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погба хорош когда играет там где должен, а именно в апз.
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