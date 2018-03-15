Кин сравнил Погба со школьником

Поль Погба Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что главной проблемой "красных дьяволов" остается своенравный полузащитник Поль Погба.

Появившись на замену в домашнем матче Лиги Чемпионов с "Севильей", Погба ничем не запомнился, за исключением ужасающей передачи, которая привела к потере мяча на своей половине поля. Очевидно, что Поль до сих пор не может прийти в себя после изгнания из стартового состава.

По мнению Кина, француз вообще является главной проблемой МЮ в этом сезоне. Рой сравнил Погба со школьником, который плохо читает игру и даже не хочет помогать партнерам.

"Погба представляет из себя большую проблему; когда он не попадает в стартовый состав, вы оказываетесь в беде. Обычно большие игроки выходят на замену и делают разницу. Он же не смог этого сделать с "Севильей", он не предложил вообще ничего. Мы все видели первый гол, он отреагировал на него как школьник".

"Он не считывает угрозу и плохо страхует партнеров. Они не помогают друг другу – величайшие команды в истории "Юнайтед" не играли подобным образом. Они все пытаются проявить себя по одиночке", - сообщил Кин ITV.




Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2018 16:00

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  1. feldkurat 15.03.2018 17:11 # feldkurat
    Балотелли 2

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  2. liverfun 15.03.2018 16:55 # liverfun
    попал бы в сити, гвардиола бы из него звезду сделал, а в автобусе только деградирует

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  3. martingor 15.03.2018 16:39 # martingor
    тупой негр а еще тупее тот кто его купил за такие бабки или Маур олигофрен или ему кинули неплохие проценты за эту сделку

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  4. mancunia-planet 15.03.2018 16:26 # mancunia-planet
    САФ на хер послал этого петуха, Маур подобрал за миллиард
    получили - расписались

    Кин прав, как и все кто его критикует - заслуженно.
    Тут были долбойобы, которые ему зад лизали, но что то не видно их(

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  5. fc-oil 15.03.2018 16:14 # fc-oil
    Так он и есть еще школьник

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  6. quavo 15.03.2018 16:08 # quavo
    погба хорош когда играет там где должен, а именно в апз.

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