Кин сравнил Погба со школьником

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что главной проблемой "красных дьяволов" остается своенравный полузащитник Поль Погба.

Появившись на замену в домашнем матче Лиги Чемпионов с "Севильей", Погба ничем не запомнился, за исключением ужасающей передачи, которая привела к потере мяча на своей половине поля. Очевидно, что Поль до сих пор не может прийти в себя после изгнания из стартового состава.



По мнению Кина, француз вообще является главной проблемой МЮ в этом сезоне. Рой сравнил Погба со школьником, который плохо читает игру и даже не хочет помогать партнерам.



"Погба представляет из себя большую проблему; когда он не попадает в стартовый состав, вы оказываетесь в беде. Обычно большие игроки выходят на замену и делают разницу. Он же не смог этого сделать с "Севильей", он не предложил вообще ничего. Мы все видели первый гол, он отреагировал на него как школьник".



"Он не считывает угрозу и плохо страхует партнеров. Они не помогают друг другу – величайшие команды в истории "Юнайтед" не играли подобным образом. Они все пытаются проявить себя по одиночке", - сообщил Кин ITV.