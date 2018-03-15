Анонс матча "Арсенал" — "Милан"

В домашнем противостоянии с "Миланом" в четверг вечером "Арсенал" постарается оформить выход в четвертьфинал Лиги Европы. Поспособствовать этому должен перевес "канониров" в два мяча после первой встречи.

К моменту выезда на "Сан Сиро" неделю назад к подопечным Арсена Венгер окончательно пришло понимание того, что Лига Европы — их лучший шанс скрасить этот сезон и вернуться в Лигу Чемпионов.



Приняв реальность, "канониры" показали очень зрелую и уверенную игру. "Арсенал" в доминирующей манере переиграл "россонери", забив два безответных мяча.



Преимущество в два мяча делает "Арсенал" абсолютным фаворитом пары, однако расслабляться рано — имея перевес в три гола после первой встречи с "Эстерсундом" в предыдущем раунде, лондонцы испытали серьезные проблемы во втором матче, потерпев домашнее поражение.



"Это огромная возможность для нас, и мы должны постараться использовать ее. Этот матч очень важен для нас и для нашего сезона", — говорил на пресс-конференции полузащитник "Арсенала" Ааарон Рэмси.



В 11 предыдущих противостояниях на стадиях плей-офф еврокубков "Арсенал" неизменно проходил дальше, если выигрывал первый матч на выезде.



Последний раз "Милану" удалось ликвидировать дефицит в два мяча после первой встречи в плей-офф еврокубков еще в октябре 1985, когда "россонери" превзошли "Осер" по сумме двух матчей со счетом 4:3, хотя сперва уступили 3:1.



В рамках Лиги Европы еще ни одна итальянская команда не побеждала в Лондоне — три ничьи и три поражения.



Защитник Шкодран Мустафи залечил пах и готов вернуться в центр обороны "Арсенала". Также поправились Эктор Беллерин и Начо Монреаль, но Санти Касорла и Александр Лакасетт остаются вне игры. Пьер-Эмерик Обамеянг заигран в еврокубках за другой клуб.



Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

"Арсенал" (Англия) — "Милан" (Италия). Первый матч — 2:0

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:05 Онлайн-трансляция