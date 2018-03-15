Венгер хочет вернуть болельщиков на "Эмирейтс"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что команда сможет вернуть болельщиков на "Эмирейтс".

Если ужасно низкую посещаемость на игре с "Манчестер Сити" еще можно было списать на плохую погоду и сокрушительное поражение "канониров" в финале Кубка Лиги, то проплешины на трибунах в матче "Уотфордом" стали неприятным сюрпризом.



Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" Венгер выразил надежду, что команда продолжит удачную серию и сможет вернуть болельщиков на "Эмирейтс".



"Все 22 года, что я провел в "Арсенале", мы играли на заполненных стадионах, чему я очень благодарен. Если пара матчей прошла без аншлага, значит, мы должны посмотреть на себя, разобраться с проблемами и вернуть болельщиков на трибуны", - сообщил Венгер Daily Mail.