"Челси" выплатил компенсацию семье, угрожавшей строительству нового стадиона
"Челси" заключил досудебное соглашение с семьей, конфликт с которой ранее угрожал строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".
Напомним, семья Кроствейтов, проживающая в непосредственной близости от арены "синих", опасалась, что новый стадион закроет их дом от солнечного света.
В январе в эту конфликтную ситуацию вмешался совет округа Хаммерсмит и Фулхэм, выкупив землю под домом Кроствейтов. Таким образом, семья лишилась юридической возможности остановить строительство нового стадиона по судебному запрету, ссылаясь на свое "право на свет".
Вместе с тем Кроствейты все еще могли подать в суд — уже не на клуб, но на муниципальные власти, однако теперь ситуация была окончательно улажена. Как сообщает The Telegraph, семейство согласилось на денежную компенсацию, предложенную "синими".
15.03.2018 13:00
Просмотров: 1558
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Еврейчику показали место у параши чтобы он понял что он не в России
(ответить)
Будут приходить чисто посрать в этот унитаз
(ответить)
Вот поражаюсь. богатый клуб,а дизайн стадиона ну такой убогий, что аж не верится...что за безвкусица такая(
(ответить)
УВОЛЬТЕ ГРАНОВСКУЮ ИЗ КЛУБА #SAVECHELSEA
(ответить)
Если дом старый, Челси который примерно оценил два раза дороже, то я бы тоже согласился! Это как выиграть бонус!
Конечно бывают старый принципиальный дед, который не волнуют деньги! Сними очень тяжело договорится...
(ответить)
Колизеище, где будут сражаться 11 спартанцев в синих формах!!
(ответить)
Безвизг уладил все вопросы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий