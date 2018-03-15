"Челси" выплатил компенсацию семье, угрожавшей строительству нового стадиона

Новый Стэмфорд Бридж "Челси" заключил досудебное соглашение с семьей, конфликт с которой ранее угрожал строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".

Напомним, семья Кроствейтов, проживающая в непосредственной близости от арены "синих", опасалась, что новый стадион закроет их дом от солнечного света.

В январе в эту конфликтную ситуацию вмешался совет округа Хаммерсмит и Фулхэм, выкупив землю под домом Кроствейтов. Таким образом, семья лишилась юридической возможности остановить строительство нового стадиона по судебному запрету, ссылаясь на свое "право на свет".

Вместе с тем Кроствейты все еще могли подать в суд — уже не на клуб, но на муниципальные власти, однако теперь ситуация была окончательно улажена. Как сообщает The Telegraph, семейство согласилось на денежную компенсацию, предложенную "синими".



Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2018 13:00

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  1. martingor 15.03.2018 14:02 # martingor
    Еврейчику показали место у параши чтобы он понял что он не в России

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  2. knucklesboy 15.03.2018 13:49 # knucklesboy
    Будут приходить чисто посрать в этот унитаз

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  3. egorr 15.03.2018 13:48 # egorr
    Вот поражаюсь. богатый клуб,а дизайн стадиона ну такой убогий, что аж не верится...что за безвкусица такая(

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  4. beatboy 15.03.2018 13:46 # beatboy
    УВОЛЬТЕ ГРАНОВСКУЮ ИЗ КЛУБА #SAVECHELSEA

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  5. cfc-chelsea-cfc 15.03.2018 13:15 # cfc-chelsea-cfc
    Если дом старый, Челси который примерно оценил два раза дороже, то я бы тоже согласился! Это как выиграть бонус!
    Конечно бывают старый принципиальный дед, который не волнуют деньги! Сними очень тяжело договорится...

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  6. bezviz 15.03.2018 13:08 # bezviz
    Колизеище, где будут сражаться 11 спартанцев в синих формах!!

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  7. electric 15.03.2018 13:05 # electric
    Безвизг уладил все вопросы.

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