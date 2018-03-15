"Челси" выплатил компенсацию семье, угрожавшей строительству нового стадиона

"Челси" заключил досудебное соглашение с семьей, конфликт с которой ранее угрожал строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".

Напомним, семья Кроствейтов, проживающая в непосредственной близости от арены "синих", опасалась, что новый стадион закроет их дом от солнечного света.



В январе в эту конфликтную ситуацию вмешался совет округа Хаммерсмит и Фулхэм, выкупив землю под домом Кроствейтов. Таким образом, семья лишилась юридической возможности остановить строительство нового стадиона по судебному запрету, ссылаясь на свое "право на свет".



Вместе с тем Кроствейты все еще могли подать в суд — уже не на клуб, но на муниципальные власти, однако теперь ситуация была окончательно улажена. Как сообщает The Telegraph, семейство согласилось на денежную компенсацию, предложенную "синими".