Хьюз получит миллион фунтов, если сохранит "Саутгемптон" в Премьер-Лиге

Новый рулевой "Саутгемптона" Марк Хьюз заработает дополнительно миллион фунтов, если удержит "святых" в Премьер-Лиге.

Накануне клуб с "Сент-Мэри" назначил Хьюза на место уволенного ранее Маурисио Пеллегрино. Перед Марком стоит непростая задача: сейчас "Саутгемптон" отделяет всего одно очко от зоны вылета в Чемпионшип.



Как стало известно The Telegraph, в краткосрочный контракт, подписанный с Хьюзом, "святые" включили пункт, согласно которому бывший тренер "Стоука" получит дополнительно миллион фунтов, если удержит клуб в Премьер-Лиге.



Есть вероятность, правда, что по итогам сезона в Чемпоншип вылетят сразу две команды, в которых проработал валлиец. "Стоук" находится в еще более незавидном положении, занимая 19 место.