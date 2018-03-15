Куртуа не ожидал, что Месси пробьет в ближний угол

Куртуа и Месси Голкипер "Челси" Тибо Куртуа не ожидал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси пробьет ему между ног в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Разгром "синих" на "Камп Ноу" накануне вечером начался с возмутительной ошибки Куртуа на второй минуте игры. Бельгиец не среагировал на удар Месси с острого угла, не успев сложиться.

По словам Куртуа, он просто не ожидал, что аргентинец пробьет ему между ног. Подобного рода удары Тибо вообще считает своей слабой стороной.

"Я не ожидал, что Месси вообще ударит оттуда. Я поздно среагировал и банально не смог свести ноги. Это, безусловно, моя вина".

"Для голкипера моего роста это вообще один из главных недостатков. Даже когда я нахожусь в нормальной позиции, мне тяжело свести ноги. В любом случае я не хочу оправдываться", - сообщил Куртуа Daily Mirror.




Метки Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. lfc4eva 15.03.2018 12:14 # lfc4eva
    Синим нужен срочно топ на ворота! Типа Миньёле или Кариуса, а лучше двух сразу и ратировать их )

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  2. beatles-red 15.03.2018 12:06 # beatles-red
    Может шорты подлинее и на пять размеров больше носить, чтобы хоть какой то фильтр к мячу меж ног сохранялся

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  3. beatles-red 15.03.2018 12:05 # beatles-red
    Да, все вратари доверяются своим ожиданиям и форварды их подтверждают

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  4. ccchelsea 15.03.2018 12:02 # ccchelsea
    Мразь носатая. Надеюсь тебя выкинут летом как и твоего дружка Косту.

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  5. bezviz 15.03.2018 11:50 # bezviz
    расставил свои кочерги как будто на геникологическом кресле, не ожидал он, может ты 6лять еще не ожидал что месси вообще будет бить по воротам? сроочно продавать по самой выгодной цене и брать алисона, пока не урвали этого топаря!

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  6. hachidlo 15.03.2018 11:47 # hachidlo
    С таким же успехом вчера на воротах мог стоят Джамал Блекман.

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  7. recyjoed 15.03.2018 11:45 # recyjoed
    Мигнолета бы купили. Он в очко ни разу не пускал! топ кипер!

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  8. j-silver 15.03.2018 11:15 # j-silver
    2 раза в очко пустил пидр, все из-за него. бесит прям

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  9. mcfc-fantactic 15.03.2018 11:14 # mcfc-fantactic
    Куртуа длиный нос, по кличке- очело)))

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  10. jesus33 15.03.2018 11:10 # jesus33
    просто гений, пропустить на второй минуте в очко с нулевого угла

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  11. oneun1ted 15.03.2018 11:02 # oneun1ted
    тяжело свести, зато легко раздвигать

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