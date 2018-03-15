Куртуа не ожидал, что Месси пробьет в ближний угол
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа не ожидал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси пробьет ему между ног в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Разгром "синих" на "Камп Ноу" накануне вечером начался с возмутительной ошибки Куртуа на второй минуте игры. Бельгиец не среагировал на удар Месси с острого угла, не успев сложиться.
По словам Куртуа, он просто не ожидал, что аргентинец пробьет ему между ног. Подобного рода удары Тибо вообще считает своей слабой стороной.
"Я не ожидал, что Месси вообще ударит оттуда. Я поздно среагировал и банально не смог свести ноги. Это, безусловно, моя вина".
"Для голкипера моего роста это вообще один из главных недостатков. Даже когда я нахожусь в нормальной позиции, мне тяжело свести ноги. В любом случае я не хочу оправдываться", - сообщил Куртуа Daily Mirror.
15.03.2018 11:00
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Последние комментарии:
Синим нужен срочно топ на ворота! Типа Миньёле или Кариуса, а лучше двух сразу и ратировать их )
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Может шорты подлинее и на пять размеров больше носить, чтобы хоть какой то фильтр к мячу меж ног сохранялся
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Да, все вратари доверяются своим ожиданиям и форварды их подтверждают
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Мразь носатая. Надеюсь тебя выкинут летом как и твоего дружка Косту.
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расставил свои кочерги как будто на геникологическом кресле, не ожидал он, может ты 6лять еще не ожидал что месси вообще будет бить по воротам? сроочно продавать по самой выгодной цене и брать алисона, пока не урвали этого топаря!
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С таким же успехом вчера на воротах мог стоят Джамал Блекман.
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Мигнолета бы купили. Он в очко ни разу не пускал! топ кипер!
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2 раза в очко пустил пидр, все из-за него. бесит прям
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Куртуа длиный нос, по кличке- очело)))
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просто гений, пропустить на второй минуте в очко с нулевого угла
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тяжело свести, зато легко раздвигать
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