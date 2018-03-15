Куртуа не ожидал, что Месси пробьет в ближний угол

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа не ожидал, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси пробьет ему между ног в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Разгром "синих" на "Камп Ноу" накануне вечером начался с возмутительной ошибки Куртуа на второй минуте игры. Бельгиец не среагировал на удар Месси с острого угла, не успев сложиться.



По словам Куртуа, он просто не ожидал, что аргентинец пробьет ему между ног. Подобного рода удары Тибо вообще считает своей слабой стороной.



"Я не ожидал, что Месси вообще ударит оттуда. Я поздно среагировал и банально не смог свести ноги. Это, безусловно, моя вина".



"Для голкипера моего роста это вообще один из главных недостатков. Даже когда я нахожусь в нормальной позиции, мне тяжело свести ноги. В любом случае я не хочу оправдываться", - сообщил Куртуа Daily Mirror.