Маркус Макгуэйн. Первый после Линекера

В последнее время все больше молодых английских игроков покидают Туманный Альбион с целью попробовать свои силы в Европе. Крис Уиллок перебрался из "Арсенала" в "Бенфику", Джейдон Санчо сменил "Манчестер Сити" на дортмундскую "Боруссию", а в январе 2018 года воспитанник академии "Арсенала" Маркус Макгуэйн отправился в "Барселону", посчитав, что там у него будет больше перспектив пробиться в основу, чем в Северном Лондоне.

Маркус Макгуэйн бродит по игровой комнате в академии "Барселоны" Ла-Масии. Он оглядывается, пропускает бильярдный стол, Play Station и дартс и смотрит на стенд на стене. Там выгравировано имя каждого игрока, который спал в общежитии Ла Масии. "Там Фабрегас", — говорит он и указывает на имя полузащитника "Челси".



"Когда мне было шесть лет, я сделал фото с ним в раздевалке "Арсенала". Послушай, тут есть Иньеста, Пуйоль, а на вершине — Гвардиола", — Маркус заворожено смотрит на стенд и указывает на имя Сеска.



Для Маркуса каждый новый день приносит новую радость. "Барселона" была занята в январе подписанием Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" за 145 миллионов фунтов, но не забыла завернуть и на базу "Арсенала", чтобы забрать оттуда Макгуэйна и сделать его первым англичанином в "Барселоне" со времен Гари Линекера.



Вообще, Маркус родился в Гринвиче, но начинал играть за юношескую сборную Ирландии, так как его дед родом из Корка, хотя мог бы играть за Гану, так как у него также ганские корни и полное имя от рождения — Маркус Самуэль Майкл Агье-Таби. Позже он по какой-то причине избавился от ганской фамилии, сменив ее на Макгуэйн, а затем стал выступать по юношеским сборным за Англию.



В тот день, когда журналисты Daily Mail приехали проведать его в Барселоне, Макгуэйн был приглашен на тренировку с первой командой, а в среду дебютировал в составе дубля "Барселоны" в Суперкубке Каталонии, заменив на 77-й минуте Алейша Видаля.



"Это кажется невероятным", — говорит Макгуэйн. "Когда вы отправляетесь на тренировку первой команды, вы сначала заходите в раздевалку. Эта прогулка была захватывающей. Первым человеком, которого я встретил, был Серхио Бускетс. Как центральный полузащитник, увидев его во плоти, одного из лучших в мире в свое деле, его изящество, технические способности… Потом я увидел Коутиньо … затем Месси!"



"Нельзя быть в таком ступоре от звезд, но я рос, наблюдая за ними по телевизору. Пять из них вышли из Ла Масии. Они поздоровались со мной, когда собрали свои комплекты формы, а Коутиньо услышал мой английский акцент и сказал, чтобы я говорил ему, если что-то нужно".



Макгуэйн быстро адаптируется к жизни в Барселоне. Он переехал в квартиру в центре города вместе со своей девушкой, его занятия репетитором по испанскому начинаются на следующей неделе, а его тренеры впечатлены зрелостью и самоотдачей на тренировках англичанина. Хосе Мария Бакеро — ключевой полузащитник команды, выигравшей в 1992 году Кубок чемпионов вместе с Гвардиолой, Куманом и Лаудрупом, теперь возглавляет молодежный сектор клуба.



Бакеро: "Мы приобрели Маркуса с мыслью, что он, в конце концов, может очень скоро стать игроком первой команды. У него фантастические физические характеристики, он двуногий, умеет обострять игру и хорошо ее чувствует… У него есть все, что нужно для центрального полузащитника "Барселоны". Но он должен много работать".



Скаут "Барсы" Боян Кркич-старший кивает головой, стоя рядом с Бакеро, добавляя, что он вел Макгуэйна больше года, прежде чем клуб решился предложить игроку контракт. В трехлетнем контракте с "Барселоной" прописаны отступные в 21.9 миллионов фунтов стерлингов, то есть парень не закрывает за собой двери в Премьер-Лигу.



Для "Арсенала" эта сделка — болезненный удар. Если раньше из "Арсенала" в "Барселону" переходил уже известные и состоявшиеся игроки, то трансфер Макгуэйна — это ответ "канонирам" на Сеска и Беллерина, которые проделали пусть в обратном направлении в юные годы. Макгуэйн вырос в Вулвиче и начал тренироваться с любимым клубом детства с пяти лет, благодаря тому, что мама пошла на значительные жертвы ради занятий сына футболом.



"Чтобы добраться на тренировку мы использовали три поезда и автобус, а затем проходили 20 минут пешком от конечной автобусной остановки. Мама ничего не понимала в футболе, но люди говорили ей, что у меня есть талант, и она верила им. Она работала бухгалтером и умудрялась жонглировать своим временем. Часто мы возвращались домой за полночь. Я тренировался в шесть-восемь часов вечера, и иногда мы заходили домой в 11 ночи. Но все это стоило того".



В подростковом возрасте Макгуэйн считался одним из самых ярких проспектов "Арсенала". Тем не менее, в английском футболе есть серьезная проблема с развитием игроков в возрасте от 18 до 21 года, так как клубы Премьер-Лиги предпочитают тратить деньги на готовые таланты. Хуже того, Футбольная Лига U-23 считается неконкурентоспособной многими клубами и молодыми игроками.



Макгуэйн регулярно тренировался с первой командой "Арсенала", но клуб ограничился заявкой его на Лигу Европы и двумя эпизодическими появлениями игрока в матчах группового раунда. Он опасался, что его прогресс может приостановиться, потому не стал продлевать контракт, истекавший этим летом, и принял приглашение "Барселоны".



"Меня огорчало отсутствие реальных шансов и возможностей", — говорит он. "Хорошо тренироваться, но я не хотел, чтобы мою игру никто не видел, и она оставалась на том же уровне. Этот шаг имеет смысл".



Сейчас он сможет играть за "Барселону Б" в Сегунде, против клубов, которые собирают по 25 000 болельщиков.



Макгуэйн говорит: "Это конкурентоспособная лига. Существует много акцентов на победу, а также на качество игры. У людей есть неправильное представление об Испании. Они думают, что тут важно только то, сколько передач вы сделаете, а также что они одержимы процентом владения мячом. Это далеко не так. Акцент делается на победу, но конечно важно и то, как вы побеждаете".



Макгуэйн видел немало английских талантов в своей возрастной группе. Он представлял Англию на уровнях U-17, U-18 и U-19 и подчеркивает важность предоставления молодым игрокам шансов проявить себя. "Каждый тренер находится под огромным давлением — выигрывай трофеи или уходи. Потому они не могут давать шанс молодым игрокам".



Но ведь Арсен Венгер не такой? "У меня не было ни одного разговора с ним", — говорит Маркус. "Я думал, что получу шанс, но этого не произошло. Нет никакой обиды, но я почувствовал, что мне лучше уйти и попробовать себя в другом месте. Если вы хотите быть в месте для развития своих талантов и получать шанс в первой команде, возможно, вам придется искать другой место, отличное от "Арсенала".



Макгуэйн такой не один в последние годы. Он указывает на то, что уже выросло новое поколение игроков в Англии, поклоняющихся зарубежным клубам. Его бывший товарищ по команде Крис Уиллок уехал в "Бенфику", а Джейдон Санчо уже появляется в основе "Боруссии", хотя в "Манчестер Сити" у него еще не скоро появился бы шанс.



"До того английские футболисты были менее предприимчивыми, но сейчас мы видим возможности и в других странах", — говорит Макгуэйн. "Люди говорят, что я первый после Линекера. Это большое достижение, но я хочу быть первопроходцем и сделаю все, чтобы добраться до основного состава "Барселоны".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru