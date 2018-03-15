Венгер не захотел просматривать Виллиана в 2006 году
Бывший скаут "Арсенала" Даниэле Мусатти рассказал, что в 2006 году Арсен Венгер отказался просматривать вингера Виллиана, тогда выступавшего за "Коринтианс".
Будущий игрок "Челси" перебрался в Европу в 2007 году, сменив "Коринтианс" на донецкий "Шахтер". За несколько месяцев до этого Мусатти рекомендовал Виллиана "пушкарям", но бразилец не заинтересовал Венгера.
"В том году я сделал доклад по Денилсону, и вскоре после этого его продали в Англию. Затем я предложил главному скауту "Арсенала" понаблюдать за Виллианом и был готов составить по нему полный отчет".
"Насколько я понял, они не заинтересовались им. В тот момент они уже следили за другим игроком из этого региона", - сообщил Мусатти ESPN.
15.03.2018 09:00
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Очередной игрок, которого Венгер мог подписать, ой, не мог. Удивительно, обычно всех мог, а этого не захотел
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Пока единственный кто тащит. ну и Канте полюбому
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