Венгер не захотел просматривать Виллиана в 2006 году

Бывший скаут "Арсенала" Даниэле Мусатти рассказал, что в 2006 году Арсен Венгер отказался просматривать вингера Виллиана, тогда выступавшего за "Коринтианс".

Будущий игрок "Челси" перебрался в Европу в 2007 году, сменив "Коринтианс" на донецкий "Шахтер". За несколько месяцев до этого Мусатти рекомендовал Виллиана "пушкарям", но бразилец не заинтересовал Венгера.



"В том году я сделал доклад по Денилсону, и вскоре после этого его продали в Англию. Затем я предложил главному скауту "Арсенала" понаблюдать за Виллианом и был готов составить по нему полный отчет".



"Насколько я понял, они не заинтересовались им. В тот момент они уже следили за другим игроком из этого региона", - сообщил Мусатти ESPN.