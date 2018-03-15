Венгер не захотел просматривать Виллиана в 2006 году

Виллиан Бывший скаут "Арсенала" Даниэле Мусатти рассказал, что в 2006 году Арсен Венгер отказался просматривать вингера Виллиана, тогда выступавшего за "Коринтианс".

Будущий игрок "Челси" перебрался в Европу в 2007 году, сменив "Коринтианс" на донецкий "Шахтер". За несколько месяцев до этого Мусатти рекомендовал Виллиана "пушкарям", но бразилец не заинтересовал Венгера.

"В том году я сделал доклад по Денилсону, и вскоре после этого его продали в Англию. Затем я предложил главному скауту "Арсенала" понаблюдать за Виллианом и был готов составить по нему полный отчет".

"Насколько я понял, они не заинтересовались им. В тот момент они уже следили за другим игроком из этого региона", - сообщил Мусатти ESPN.




Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.03.2018 09:00

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  1. royal-arsenal 15.03.2018 09:49 # royal-arsenal
    Очередной игрок, которого Венгер мог подписать, ой, не мог. Удивительно, обычно всех мог, а этого не захотел

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  2. gringo1990 15.03.2018 09:06 # gringo1990
    Пока единственный кто тащит. ну и Канте полюбому

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