Гаттузо намекнул на интерес "Милана" к Уилширу

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо намекнул, что его клуб будет заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Джеке Уилшире, если англичанин получит статус свободного агента.

Доподлинно известно, что "Милан" пытался арендовать Уилшира перед началом прошлого сезона. Тогда англичанин предпочел остаться в Премьер-Лиге, выбрав для продолжения карьеры "Борнмут".



Грядущим летом Джек может покинуть "Арсенал" уже на постоянной основе. Стороны до сих пор не договорились о новом контракте, соответственно, в конце сезона 26-летний англичанин получит статус свободного агента.



Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы на "Эмирейтс" Гаттузо расхвалил игровые качества Уилшира, а заодно намекнул, что "Милан" был бы заинтересован в услугах Джека.



"Думаю, он может заиграть в любом чемпионате и в любой стране. Он не обладает высокой скоростью, но имеет в арсенале много приемов и навыков. У него отличная техника, хорошее ускорение, он всегда знает, что делать с мячом. Одним движением он может поменять игру".



"Уилшир может сыграть центрального полузащитника и переместиться на позицию десятки. Да, у него были проблемы с травмами, но нельзя отрицать, что он обладает огромным талантом. Я не знаю, куда он отправится в конце сезона, но я всегда восхищался его игрой", - сообщил Гаттузо Daily Mail.