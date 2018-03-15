Зума планирует вернуться в "Челси"

Защитник "Стоука" Курт Зума заявил, что по-прежнему связывает свое будущее с "Челси" и планирует вернуться на "Стэмфорд Бридж" после истечения своей аренды.

Прошлым летом Зума согласился на предложение "гончаров", которые пообещали ему регулярную игровую практику на уровне Премьер-Лиги. Курт обрел желаемое в "Стоуке", но одновременно оказался вовлечен в борьбу за выживание.



23-летний француз надеется помочь "Стоуку" остаться в Премьер-Лиге, однако все равно планирует летом вернуться в "Челси", независимо от исхода сезона.



"Люди знаю, что я здесь на один сезон, что бы ни произошло. Вместе с тем я надеюсь, что "Стоук" останется в Премьер-Лиге. Моя цель — вернуться в "Челси", но сперва я должен помочь здесь. Я не хочу вылететь".



"Моя цель — вернуться в "Челси" и заиграть там. Они дали мне возможность отправиться в аренду. Я разговаривал об этом с тренером, и он одобрил мое решение. Они очень помогли мне после моего возвращения из лазарета и подыскали для меня клуб, где я могу постоянно играть".



"Каждый знает, что я здесь на один год, а затем вернусь. Все мы, игроки, должны показать фанатам, что не хотим вылетать. Я не отличаюсь от остальных игроков, и всем нам нужно сражаться ради выживания. Я не думаю о "Челси", я думаю лишь о "Стоуке", — сообщил Зума Goal.