Зума планирует вернуться в "Челси"
Защитник "Стоука" Курт Зума заявил, что по-прежнему связывает свое будущее с "Челси" и планирует вернуться на "Стэмфорд Бридж" после истечения своей аренды.
Прошлым летом Зума согласился на предложение "гончаров", которые пообещали ему регулярную игровую практику на уровне Премьер-Лиги. Курт обрел желаемое в "Стоуке", но одновременно оказался вовлечен в борьбу за выживание.
23-летний француз надеется помочь "Стоуку" остаться в Премьер-Лиге, однако все равно планирует летом вернуться в "Челси", независимо от исхода сезона.
"Люди знаю, что я здесь на один сезон, что бы ни произошло. Вместе с тем я надеюсь, что "Стоук" останется в Премьер-Лиге. Моя цель — вернуться в "Челси", но сперва я должен помочь здесь. Я не хочу вылететь".
"Моя цель — вернуться в "Челси" и заиграть там. Они дали мне возможность отправиться в аренду. Я разговаривал об этом с тренером, и он одобрил мое решение. Они очень помогли мне после моего возвращения из лазарета и подыскали для меня клуб, где я могу постоянно играть".
"Каждый знает, что я здесь на один год, а затем вернусь. Все мы, игроки, должны показать фанатам, что не хотим вылетать. Я не отличаюсь от остальных игроков, и всем нам нужно сражаться ради выживания. Я не думаю о "Челси", я думаю лишь о "Стоуке", — сообщил Зума Goal.
15.03.2018 07:00
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кристенсен, зума и аспиликета им в старшие товарищи - вот будущее челси в защите. все остальное от лукавого
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Лучше бы зума играл в лч
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