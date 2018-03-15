Венгер считает, что выиграть Лигу Европы стало сложнее

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что Лига Европы вышла на более высокий уровень, поэтому одержать в ней победу будет сложнее, чем прежде.

После убедительной победы над "Миланом" (0:2) в первом матче 1/8 финала "канониры" стали фаворитами не только своего двухраундового противостояния, но и всего турнира.



Тем не менее, Венгер уверен, что сразу несколько клубов могут помешать его команде выиграть второй по значимости европейский турнир и вернуться в Лигу Чемпионов. По мнению Арсена, Лига Европы сделала значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими сезонами.



"В Лиге Европы очень серьезная конкуренция. Просто посмотрите на состав команд, которые участвуют в этом сезоне. Мы столкнулись с "Миланом" уже в 1/8 финала турнира. Вдобавок борьбу за трофей продолжают "Боруссия", "Атлетико" и несколько клубов из Франции", - сообщил Венгер Sky Sports.