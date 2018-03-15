Марк Хьюз принял "Саутгемптон" на остаток сезона

"Саутгемптон" официально подтвердил назначение Марка Хьюза на должность главного тренера. Контракт с валлийским специалистом рассчитан до конца этого сезона.

Напомним, лишь в минувший понедельник клуб с "Сент Мэри" попрощался с Маурисио Пеллегрино, под руководством которого "святые" одержали только одну победу в 17 матчах и сейчас находятся в одном очке от зоны вылета Премьер-Лиги.



На восемь заключительных матчей боссы "Саутгемптона" решили сделать ставку на 54-летнего Хьюза, который ранее в этом сезоне сам пережил увольнение — в январе из "Стоука", где трудился на протяжении четырех с половиной лет.



За плечами у Марка почти 450 матчей в рамках Премьер-Лиги. Помимо "Стоука", Хьюзу также довелось поработать с "Блэкберном", "Манчестер Сити", "Фулхэмом" и "Куинз Парк Рейнджерс". За свою тренерскую карьеру валлиец восемь раз финишировал в топ-10.



Стоит отметить, что "Саутгемптон" не является чужим клубом для Хьюза. В бытность игроком Марк провел 60 матчей за "святых".



"Я в восторге от этого вызова. Это отличная возможность вернуться в клуб, который я хорошо знаю и к которому испытываю настоящую привязанность. Я не мог ответить отказом".



"Ясно, что наша цель — не вылететь и убедиться, что следующий сезон мы проведем в Премьер-Лиге. Клубу нужно там быть, клуб должен там быть, и мы намерены добиться этого", — сообщил Хьюз.