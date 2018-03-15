Конте: "Месси сделал разницу"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не испытывает никаких сожалений после вылета своей команды из Лиги Чемпионов. Итальянский специалист считает, что судьбу двухматчевого противостояния с "Барселоной" в 1/8 финала решил гений Лионеля Месси.

Сыграв первый матч с "Барселоной" вничью 1:1, во втором "синие" умудрились пропустить уже на третьей минуте — вновь от Месси, который впоследствии забил еще один гол и помог каталонцам отпраздновать победу в домашних стенах со счетом 3:0.



Конте считает, что фактор Месси стал определяющим в этом противостоянии. К собственной же команде Антонио не имеет особых претензий.



"Сегодня вечером и по итогам двух матчей Лионель Месси сделал разницу. Мы говорим о лучшем игроке в мире. В обоих матчах нам слегка не повезло. Мы четырежды пробили в каркас ворот. А забили они сегодня в наш лучший момент за матч".



"Они были убийственны возле наших ворот. Мы создали много моментов. Месси — тот игрок, который каждый сезон забивает по 60 голов. Мы говорим не об игроке высшего уровня, а об игроке супервысшего уровня. Он сделал разницу".



"Нам не о чем жалеть. Я должен быть доволен самоотдачей. Игроки полностью выложились этим вечером. Мы не заслужили проиграть 3:0. С моего места было четко видно, что на Маркосе Алонсо был чистый пенальти. Нам нужно двигаться дальше и подготовиться к матчу против "Лестера" в воскресенье", — сообщил Конте BT Sport.