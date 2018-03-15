"Челси" вылетел из Лиги Чемпионов после разгрома от "Барселоны"
"Челси" покинул Лигу Чемпионов, разгромно проиграв ответный матч 1/8 финала "Барселоне" — 3:0.
Относительно победы 2:1 над "Кристал Пэлас" в субботу в стартовом составе "синих" появились Антонио Рюдигер и Виктор Мосес, заменив Гари Кэхилла и Давиде Дзаппакосту. Оливье Жиру расположился на острие.
"Барселона" открыла счет уже на третьей минуте, практически не позволив своему сопернику коснуться мяча до взятия ворот. Маркос Алонсо не смог вынести снаряд из штрафной, и хозяева тут же вывели на удар Месси. Угол был почти нулевым, однако Лионель нашел лазейку между ног Тибо Куртуа — 1:0.
Для гостей, по большому счету, ничего не изменилось, поэтому они не пали духом и вскоре стали пытаться атаковать. Получалось довольно складно — Эден Азар, Виллиан и Жиру демонстрировали хорошее взаимопонимание.
А на 20-й минуте все попытки "Челси" отыграться были перечеркнуты. Месси в центральном круге обокрал Сеска Фабрегаса и совершил забег до штрафной площади, после чего поперечной передачей нашел свободного Усмана Дембеле, и тот сильным ударом над руками Куртуа поразил ворота — 0:2.
В дальнейшем "Барселона" была спокойна как удав, уверенно владея территорией. "Синие" пришли в себя только перед перерывом, когда Маркос Алонсо размял Марк-Андре Тер Штегена ударом со средней дистанции и отметился ударом со штрафного в перекладину. Также у гостей был опасный момент с прорывом Нголо Канте, пробить которому помешал Фабрегас.
Второй тайм начался с того, что Херард Пике очевидным образом сбил в штрафной Алонсо, однако рефери отказался назначить пенальти, вдобавок показав желтую карточку Жиру за несогласие со своим решением. Немногим ранее Куртуа спас "Челси", отразив удар Луиса Суареса.
Гости играли очень хорошо после перерыва, но на 63-й минуте вновь грубо ошиблись и получили кинжальную контратаку на свои ворота. Ворвавшись в штрафную площадь по левому краю, Месси пробил между ног Куртуа — 3:0.
В остатке матча шла уже неторопливая игра, "синие" практически перестали огрызаться. На 85-й минуте Куртуа слегка скрасил впечатление от своей игры, отразив сильный удар головой Паулиньо. Спустя несколько минут гости ответили — Рюдигер пробил головой в перекладину.
"Барселона" продемонстрировала 100-процентную реализацию, забив три гола тремя ударами в створ, а Тибо Куртуа — неспособность выручить свою команду в важный момент. "Челси" был вовсе не так плох, как может показаться по счету, однако был наказан буквально за каждую свою ошибку в обороне.
"Барселона" (Испания) — "Челси" (Англия) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:1
Голы: Месси 3, 63, Дембеле 20.
"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Дембеле (Видаль 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш 61), Иньеста (Паулиньо 56), Месси, Суарес.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес (Дзаппакоста 67), Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар (Педро 82), Виллиан, Жиру (Мората 67).
Предупреждения: Роберто — Виллиан, Жиру, Алонсо.
15.03.2018 00:35
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Последние комментарии:
14.03.2018 12:44 #
bezviz
сегодня будет великий матч, есть чуйка что Челси красиво вынесут барсу, ну не разгром конечно, но разницей в 1 мяч и по игре превосходство в моментах, барса может только иметь превосходство во владении! Азар обязан сегодня забить, надеюсь увидеть Жиру или Морату в основе, бакайоко нет
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хорошо играли, не то, что помойка
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не хотелось бы попасть в 1/4 на мс или челси...
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Кормил Омара и его мамашу ливерной колбасой, вот пруф:
http://fapl.ru/posts/59569/?c=1#c6564995
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Пропустить 4-гола в очко в двух играх, от одного игрока, представляю как миниоле ржет щяс))
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что ж, в 1/4 у нас вырисовываются 2 касты: топ-клубы и помойки.
топарей, естественно, дядьки из УЕФА разведут для более зрелищного полуфинала и сведут соответственно с бомжами
мой прогноз:
Юве - Сити
Реал - Рома
Бавария - Севилья
Барса - Лфцо
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Сити-Реал
Рома-Юве
Лфк-Барса
Севилья-Баварка
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Конте с лета начал самостоятельно строить команду на провал весьма посредственными покупками, которую и зимой продолжил. Он как несформеровавшиеся личность, который мечеться между примерами для подражания. То он хочет сам открывать таланты из молодежки и ноунеймов как Клопп, то он оратор с колкими высказываниями как Моур и еще мечется. Прошлый сезон ему отличную солому постелил, ибо был бы одним из самых худщих тренеров Челси при Абрамке.
Покупки последних двух ТО, сильно отражают и делают ожидаемыми эти резкльтаты.
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Сила АПЛ.(с)
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"В дальнейшем "Барселона" была спокойна как удав,..." - всё, что надо знать о матче. Можно сколько угодно винить Куртуа и говорить, что нужно было в старт ставить Морату, а не Жиру и тд, только это ничем не повлияло бы на исход - сегодня Барса просто сильнее и сыграла ровно настолько, насколько было нужно по ходу матча. Конечно, на игру повлиял быстрый гол и синие молодцы, что заборолись и неплохо атаковали, но нельзя ставить на одну доску все созданные ими моменты и то, что показала Барселона ибо каталонцы просто ни разу не включились на полную.
(ответить)
Пута
Если не мы, то Юве
(ответить)
Ну а Месси в очередной раз доказал, что является лучшим игроком за всю историю футбола.
(ответить)
Гоу в акк Куратуа в инсту, позабавимся с дыркой
(ответить)
лол, у Роналду вроде не все дети свои родные)
(ответить)
Тактика Челси сыграть идеально. Тактика барсы - лео, пробей куртуа в очко 2 раза. Никто этого неожидал
Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1#c6623927
(ответить)
"Барселона" продемонстрировала 100-процентную реализацию, забив три гола тремя ударами в створ
Источник: http://fapl.ru/posts/61170/?c=1
Михужло явно переборщил.
(ответить)
Такую Барсу, надеюсь, сольют Ливерпуль или ребята Гвардиолы, раз этого не сделали в этот раз ребята в синих футболках.
"Кроме Вилли, Канте да Алонсо и вспомнить добрым словом некого.
Азара не было. Нападающих тоже. На воротах дыра. Диспетчер как после недельного поноса."
(ответить)
Выкинуть носатую хуйню из клуба. Ужас блять, был бы в воротах у Челси Де Хеа, то Челси бы прошёл. А так все четыре гола пропущенных на совести этого пугала.
(ответить)
https://pp.userapi.com/c831209/v831209779/ab9e6/Gn_sgwIb5J8.jpg
в голос
(ответить)
Конте пожизненный контракт!
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