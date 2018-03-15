"Челси" вылетел из Лиги Чемпионов после разгрома от "Барселоны"

"Челси" покинул Лигу Чемпионов, разгромно проиграв ответный матч 1/8 финала "Барселоне" — 3:0.

Относительно победы 2:1 над "Кристал Пэлас" в субботу в стартовом составе "синих" появились Антонио Рюдигер и Виктор Мосес, заменив Гари Кэхилла и Давиде Дзаппакосту. Оливье Жиру расположился на острие.



"Барселона" открыла счет уже на третьей минуте, практически не позволив своему сопернику коснуться мяча до взятия ворот. Маркос Алонсо не смог вынести снаряд из штрафной, и хозяева тут же вывели на удар Месси. Угол был почти нулевым, однако Лионель нашел лазейку между ног Тибо Куртуа — 1:0.



Для гостей, по большому счету, ничего не изменилось, поэтому они не пали духом и вскоре стали пытаться атаковать. Получалось довольно складно — Эден Азар, Виллиан и Жиру демонстрировали хорошее взаимопонимание.



А на 20-й минуте все попытки "Челси" отыграться были перечеркнуты. Месси в центральном круге обокрал Сеска Фабрегаса и совершил забег до штрафной площади, после чего поперечной передачей нашел свободного Усмана Дембеле, и тот сильным ударом над руками Куртуа поразил ворота — 0:2.



В дальнейшем "Барселона" была спокойна как удав, уверенно владея территорией. "Синие" пришли в себя только перед перерывом, когда Маркос Алонсо размял Марк-Андре Тер Штегена ударом со средней дистанции и отметился ударом со штрафного в перекладину. Также у гостей был опасный момент с прорывом Нголо Канте, пробить которому помешал Фабрегас.



Второй тайм начался с того, что Херард Пике очевидным образом сбил в штрафной Алонсо, однако рефери отказался назначить пенальти, вдобавок показав желтую карточку Жиру за несогласие со своим решением. Немногим ранее Куртуа спас "Челси", отразив удар Луиса Суареса.



Гости играли очень хорошо после перерыва, но на 63-й минуте вновь грубо ошиблись и получили кинжальную контратаку на свои ворота. Ворвавшись в штрафную площадь по левому краю, Месси пробил между ног Куртуа — 3:0.



В остатке матча шла уже неторопливая игра, "синие" практически перестали огрызаться. На 85-й минуте Куртуа слегка скрасил впечатление от своей игры, отразив сильный удар головой Паулиньо. Спустя несколько минут гости ответили — Рюдигер пробил головой в перекладину.



"Барселона" продемонстрировала 100-процентную реализацию, забив три гола тремя ударами в створ, а Тибо Куртуа — неспособность выручить свою команду в важный момент. "Челси" был вовсе не так плох, как может показаться по счету, однако был наказан буквально за каждую свою ошибку в обороне.



"Барселона" (Испания) — "Челси" (Англия) — 3:0 (2:0) по сумме двух матчей — 4:1



Голы: Месси 3, 63, Дембеле 20.



"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Дембеле (Видаль 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш 61), Иньеста (Паулиньо 56), Месси, Суарес.



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес (Дзаппакоста 67), Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар (Педро 82), Виллиан, Жиру (Мората 67).



Предупреждения: Роберто — Виллиан, Жиру, Алонсо.