Стивен Джеррард: "Ненавижу Де Хеа"

Давид Де Хеа Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что "ненавидит" Давида Де Хеа, и это лучший комплимент, который он может произнести в адрес голкипера "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне испанский голкипер "красных дьяволов" уже 19 раз сохранил свои ворота на замке. Тот факт, что "Юнайтед" удерживает второе место в Премьер-Лиге — во многом заслуга 27-летнего Де Хеа.

Несмотря на всю свою привязанность к "Ливерпулю", даже Джеррард признает, что сейчас в мире нет равных Давиду.

"Ну, думаю, главный комплимент, который я могу произнести в его адрес, таков: я его ненавижу. Как и все фанаты "Ливерпуля".

"Он заставляет сложные удары выглядеть простыми, что является признаком голкипера мирового уровня. Мне особо не нужно изучать статистику или графики, на которые можно смотреть под разными углами и вертеть их, как захочется — я верю своим глазам".

"В настоящее время он является, вероятно, лучшим голкипером в мире", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.



Метки Де Хеа, Джеррард, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1859

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Последние комментарии:




  1. miracle 14.03.2018 23:13 # miracle
    Пас на Ба ты ненавидишь больше -.-

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  2. stevens 14.03.2018 22:31 # stevens
    Учитывая, что из-за него помойка вылетела от Севильи, когда он пропустил второй гол, с которым справился бы даже 3-й вратарь Ливерпуля, его ненависть должна ослабевать по идее.

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  3. electric 14.03.2018 22:18 # electric
    Дегей давно перерос эту помойку

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  4. mancunia-planet 14.03.2018 22:14 # mancunia-planet
    тащит весь этот тролибас

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  5. mr-ololo 14.03.2018 22:11 # mr-ololo
    Среди портовых шлюх Геррард единственный вызывает уважение.

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  6. mr-tsoy 14.03.2018 22:01 # mr-tsoy
    Это правда, поспорит с ним может только буфон

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