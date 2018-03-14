Стивен Джеррард: "Ненавижу Де Хеа"
Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что "ненавидит" Давида Де Хеа, и это лучший комплимент, который он может произнести в адрес голкипера "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне испанский голкипер "красных дьяволов" уже 19 раз сохранил свои ворота на замке. Тот факт, что "Юнайтед" удерживает второе место в Премьер-Лиге — во многом заслуга 27-летнего Де Хеа.
Несмотря на всю свою привязанность к "Ливерпулю", даже Джеррард признает, что сейчас в мире нет равных Давиду.
"Ну, думаю, главный комплимент, который я могу произнести в его адрес, таков: я его ненавижу. Как и все фанаты "Ливерпуля".
"Он заставляет сложные удары выглядеть простыми, что является признаком голкипера мирового уровня. Мне особо не нужно изучать статистику или графики, на которые можно смотреть под разными углами и вертеть их, как захочется — я верю своим глазам".
"В настоящее время он является, вероятно, лучшим голкипером в мире", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.
14.03.2018 22:00
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Последние комментарии:
Пас на Ба ты ненавидишь больше -.-
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Учитывая, что из-за него помойка вылетела от Севильи, когда он пропустил второй гол, с которым справился бы даже 3-й вратарь Ливерпуля, его ненависть должна ослабевать по идее.
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Дегей давно перерос эту помойку
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тащит весь этот тролибас
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Среди портовых шлюх Геррард единственный вызывает уважение.
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Это правда, поспорит с ним может только буфон
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