Стивен Джеррард: "Ненавижу Де Хеа"

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что "ненавидит" Давида Де Хеа, и это лучший комплимент, который он может произнести в адрес голкипера "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне испанский голкипер "красных дьяволов" уже 19 раз сохранил свои ворота на замке. Тот факт, что "Юнайтед" удерживает второе место в Премьер-Лиге — во многом заслуга 27-летнего Де Хеа.



Несмотря на всю свою привязанность к "Ливерпулю", даже Джеррард признает, что сейчас в мире нет равных Давиду.



"Ну, думаю, главный комплимент, который я могу произнести в его адрес, таков: я его ненавижу. Как и все фанаты "Ливерпуля".



"Он заставляет сложные удары выглядеть простыми, что является признаком голкипера мирового уровня. Мне особо не нужно изучать статистику или графики, на которые можно смотреть под разными углами и вертеть их, как захочется — я верю своим глазам".



"В настоящее время он является, вероятно, лучшим голкипером в мире", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.