"Челси" оценил Батшуайи в 53 миллиона фунтов
Если по окончании сезона дортмундская "Боруссия" захочет выкупить нападающего Мичи Батшуайи, то "Челси" готов пойти на сделку за 60 миллионов евро (53 млн. фунтов).
Батшуайи совершенно провалил первую половину этого сезона, не воспользовавшись своим шансом, пока новобранец "синих" Альваро Мората привыкал к английскому футболу.
Когда в январе главному тренеру "Челси" Антонио Конте предоставилась возможность заполучить опытного Оливье Жиру на место Мичи, он ей охотно воспользовался.
Однако во многом вынужденный переезд в Дортмунд пошел на пользу 24-летнему бельгийцу, который забил семь голов в девяти первых матчах за новый клуб, включая два победных в компенсированное время.
Своей блестящей игрой Батшуайи подталкивает "Боруссию" к тому, чтобы попытаться выкупить его трансфер по истечении арендного соглашения, и Bild утверждает, что на "Стэмфорд Бридж" открыты к тому, чтобы попрощаться с Мичи насовсем.
По информации издания, "Боруссии" придется выложить 53 млн. фунтов в качестве компенсации. При этом сам игрок будет счастлив остаться в клубе, где его дела вновь пошли в гору.
14.03.2018 21:00
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Прихирели пацанятки.
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угробили парню карьеру, ещё и требуют баснословные деньги . евреи
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в последнем матче против АйнТрахта сделал дубль, выйдя на замену
матч был пздатый, ни то что дохлый Юнайтед Чмоура(
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ахаха, бизнес кар. никто его за такие деньги не возьмет, проще за 15 через год забрать, когда он окончательно на лавке замаринуется
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бд пошлет их нахуй и он вернется к играм за дубль))
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