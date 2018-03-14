"Арсенал" не будет улучшать предложение для Уилшира

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что клуб не собирается пересматривать условия нового контракта, предложенного полузащитнику Джеку Уилширу.

Несмотря на то, что действующий контракт Уилшира истекает уже по окончании сезона, "канониры" до сих пор не согласовали с Джеком о продлении сотрудничества. Главная загвоздка касается зарплаты 26-летнего игрока.



По слухам, "Арсенал" предлагает англичанину всего 80 тысяч фунтов в неделю. Уилшир считает, что достоин большего – например, суммы, которую ему уже пообещал "Эвертон" в случае перехода в мерсисайдский клуб.



Перед матчем Лиги Европы с "Миланом" Венгер сообщил, что переговоры с Джеком не сдвинулись с мертвой точки. Более того, полузащитник не получит тот контракт, на который рассчитывает.



"С нашей стороны никаких изменений. Если Джек не подпишет новый контракт, летом он станет свободным агентом. Клуб сделал свое предложение, а я хочу, чтобы он остался и связал долгосрочное будущее с "Арсеналом". Надеюсь, он так и сделает", - сообщил Венгер The Telegraph.