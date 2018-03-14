Бускетс уверен, что Премьер-Лига больше не привлекает Месси

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что Премьер-Лига больше не привлекает его одноклубника Лионеля Месси.

Только накануне исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано призвал покончить с разговорами о переезде Месси на "Этихад". Бускетс в это тоже не верит и считает, что остаток карьеры аргентинец отыграет на "Камп Ноу".



"Дом Месси здесь, в Барселоне. Он получает хорошие деньги, выигрывает с нами трофеи и живет в отличном городе. Едва ли найдется клуб, который сможет этому соответствовать".



"Игрокам, которые выросли в "Барселоне", непросто что-то менять. Да, в Англии отличная лига, было бы здорово там поиграть, но при всех плюсах и минусах, решиться на уход из "Барселоны" не так легко", - сообщил Бускетс ESPN.