"Вест Хэм" пожизненно накажет нарушителей порядка
"Вест Хэм" выпустил официальное заявление, в котором клуб пообещал наказать пожизненным запретом на посещение своих матчей фанатов, устроивших беспорядки на игре с "Бернли" в минувший уикенд.
Субботний матч Премьер-Лиги, завершившийся разгромным поражением "Вест Хэма" 0:3, прерывался четыре раза из-за появления на поле болельщиков. Один из них воткнул в центр поля угловой флаг, а его товарищ сцепился с капитаном "молотобойцев" Марком Ноблом.
Во втором тайме сотни болельщиков переместились по направлению директорской ложи Лондонского стадиона, требуя отставки владельцев клуба Дэивда Голда и Дэвида Салливана. Последнему даже прилетело монетой от одного из самых метких фанатов.
Сегодня утром лондонский клуб выпустил заявление, в котором пообещал запретить посещение своих матчей болельщикам, прорвавшимся на газон и выпускавшим ракетницы.
14.03.2018 18:00
Просмотров: 181
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: