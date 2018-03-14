"Вест Хэм" пожизненно накажет нарушителей порядка

Марк Нобл с фанатом "Вест Хэм" выпустил официальное заявление, в котором клуб пообещал наказать пожизненным запретом на посещение своих матчей фанатов, устроивших беспорядки на игре с "Бернли" в минувший уикенд.

Субботний матч Премьер-Лиги, завершившийся разгромным поражением "Вест Хэма" 0:3, прерывался четыре раза из-за появления на поле болельщиков. Один из них воткнул в центр поля угловой флаг, а его товарищ сцепился с капитаном "молотобойцев" Марком Ноблом.

Во втором тайме сотни болельщиков переместились по направлению директорской ложи Лондонского стадиона, требуя отставки владельцев клуба Дэивда Голда и Дэвида Салливана. Последнему даже прилетело монетой от одного из самых метких фанатов.

Сегодня утром лондонский клуб выпустил заявление, в котором пообещал запретить посещение своих матчей болельщикам, прорвавшимся на газон и выпускавшим ракетницы.



Метки болельщики, Вест Хэм

Автор foxmcfc   

Дата 14.03.2018 18:00

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