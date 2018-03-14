"Вест Хэм" пожизненно накажет нарушителей порядка

"Вест Хэм" выпустил официальное заявление, в котором клуб пообещал наказать пожизненным запретом на посещение своих матчей фанатов, устроивших беспорядки на игре с "Бернли" в минувший уикенд.

Субботний матч Премьер-Лиги, завершившийся разгромным поражением "Вест Хэма" 0:3, прерывался четыре раза из-за появления на поле болельщиков. Один из них воткнул в центр поля угловой флаг, а его товарищ сцепился с капитаном "молотобойцев" Марком Ноблом.



Во втором тайме сотни болельщиков переместились по направлению директорской ложи Лондонского стадиона, требуя отставки владельцев клуба Дэивда Голда и Дэвида Салливана. Последнему даже прилетело монетой от одного из самых метких фанатов.



Сегодня утром лондонский клуб выпустил заявление, в котором пообещал запретить посещение своих матчей болельщикам, прорвавшимся на газон и выпускавшим ракетницы.