Харри Кейн вернется к тренировкам в апреле

Харри Кейн "Тоттенхэм" сделал официальное объявление относительно травмы Харри Кейна, пообещав, что в следующем месяце нападающий вернется к полноценным тренировкам.

Напомним, в матче минувшего уикенда против "Борнмута" Кейн получил травму правой лодыжки. Накануне издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Харри вернется на футбольное поле к концу апреля или началу мая.

И вот сегодня "шпоры" сделали официальное заявление, сообщив, что предварительное обследование подтвердило повреждение боковых связок лодыжки.

При этом "Тоттенхэм" не называет точных сроков возвращения Кейна в строй, лишь сообщая, что 24-летний англичанин возобновит тренировки в течение апреля.

Если этот прогноз сбудется, то поездке Харри на Чемпионат Мира со сборной Англии ничего не угрожает. У Кейна останется несколько матчей на клубном уровне, чтобы вернуться в форму перед турниром в России.



Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 17:30

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  1. samurai8888 14.03.2018 18:15 # samurai8888
    В случае бойкота...будет с королевой за чашкой чая смотреть футбол....

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