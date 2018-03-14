Харри Кейн вернется к тренировкам в апреле

"Тоттенхэм" сделал официальное объявление относительно травмы Харри Кейна, пообещав, что в следующем месяце нападающий вернется к полноценным тренировкам.

Напомним, в матче минувшего уикенда против "Борнмута" Кейн получил травму правой лодыжки. Накануне издание Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщило, что Харри вернется на футбольное поле к концу апреля или началу мая.



И вот сегодня "шпоры" сделали официальное заявление, сообщив, что предварительное обследование подтвердило повреждение боковых связок лодыжки.



При этом "Тоттенхэм" не называет точных сроков возвращения Кейна в строй, лишь сообщая, что 24-летний англичанин возобновит тренировки в течение апреля.



Если этот прогноз сбудется, то поездке Харри на Чемпионат Мира со сборной Англии ничего не угрожает. У Кейна останется несколько матчей на клубном уровне, чтобы вернуться в форму перед турниром в России.