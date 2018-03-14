Лакасетт вернется после международной паузы

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что нападающий Александр Лакасетт вернется в строй после паузы на игры сборных.

26-летний Лакасетт находится в лазарете "канониров" с середины февраля. Травма колена потребовала хирургического вмешательства, из-за чего Александр не смог помочь "Арсеналу" в финале Кубка Лиги и первых матчах плей-офф Лиги Европы.



На пресс-конференции перед ответной встречей 1/8 финала с "Миланом" Венгер сообщил, что восстановление нападающего проходит в нормальном режиме, а вернуться на поле его соотечественник сможет сразу после паузы на игры сборных - то есть, в начале апреля.



"Он чувствует себя все лучше и лучше, сегодня вообще провел первую полноценную тренировку. Думаю, он будет полностью готов после международной паузы", - цитирует Венгера BBC.