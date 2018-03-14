Виллиан надеется, что "Челси" избежит удалений против "Барселоны"
Вингер "Челси" Виллиан считает, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов его команде будет очень важно контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации.
Отправляясь на "Ноу Камп", "синие" заранее знают, что им необходимо забивать для выхода в следующий раунд — к этому их обязывает ничья 1:1 в первой встрече.
Это будет уже 14-я встреча этих соперников, но прежде "Барселона" еще никогда побеждала лондонцев, когда те оставались в полном составе. Виллиан надеется, что "Челси" избежит красных карточек и на сей раз.
"В такого рода матчах всегда важно не терять никого из игроков. Мы должны оставаться дисциплинированными".
"Предыдущий опыт показывает, что "Челси" никогда не уступал "Барселоне" с 11 игроками. Поэтому для нас крайне важно остаться всем 11 на поле до конца матча".
"Тем не менее, мы все равно должны показать столь же интенсивный футбол, как и в первом матче. Мы должны сыграть похожим образом и доставить им проблем".
"Убежден, на их поле мы можем сыграть похожим образом, как и на "Стэмфорд Бридж". Мы будем стремиться к этому".
"Я хочу пройти в следующий раунд и надеюсь показать свой лучший футбол, чтобы помочь партнерам по команде. Думаю, мы можем удивить каждого", — сообщил Виллиан Evening Standard.
14.03.2018 16:00
Просмотров: 368
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
3aипaли бздeть перед игрой! Молча вышел на поле и сыграл в ничью 2-2))
(ответить)
Пусть лучше удаляются, но пройдут в 1/4
(ответить)
Мы и вдесетяром их нагинали
(ответить)
Заметил много лет назад и все эти годы теория подтверждается: чем больше трындят перед матчем, тем хуже результат.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий