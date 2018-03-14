Виллиан надеется, что "Челси" избежит удалений против "Барселоны"

Вингер "Челси" Виллиан считает, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов его команде будет очень важно контролировать свои эмоции и не поддаваться на провокации.

Отправляясь на "Ноу Камп", "синие" заранее знают, что им необходимо забивать для выхода в следующий раунд — к этому их обязывает ничья 1:1 в первой встрече.



Это будет уже 14-я встреча этих соперников, но прежде "Барселона" еще никогда побеждала лондонцев, когда те оставались в полном составе. Виллиан надеется, что "Челси" избежит красных карточек и на сей раз.



"В такого рода матчах всегда важно не терять никого из игроков. Мы должны оставаться дисциплинированными".



"Предыдущий опыт показывает, что "Челси" никогда не уступал "Барселоне" с 11 игроками. Поэтому для нас крайне важно остаться всем 11 на поле до конца матча".



"Тем не менее, мы все равно должны показать столь же интенсивный футбол, как и в первом матче. Мы должны сыграть похожим образом и доставить им проблем".



"Убежден, на их поле мы можем сыграть похожим образом, как и на "Стэмфорд Бридж". Мы будем стремиться к этому".



"Я хочу пройти в следующий раунд и надеюсь показать свой лучший футбол, чтобы помочь партнерам по команде. Думаю, мы можем удивить каждого", — сообщил Виллиан Evening Standard.