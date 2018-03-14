Каррагер отстранен от работы на Sky до конца сезона

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер был отстранен от работы на телевидении до конца сезона.

Напомним, в минувшую субботу экс-защитник "Ливерпуля" позволил себе плюнуть в фаната "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь из окна автомобиля. Уже на следующий день Джейми лично позвонил пострадавшим и принес извинения, а затем несколько раз извинился за свое поведение на публику.

Тем не менее, раскаяние не уберегло 40-летнего англичанина от последствий и всеобщего порицания, и теперь Каррагеру придется нести ответственность за случившееся. Не остался в стороне и телеканал Sky, главный работодатель Джейми.

Напомним, ранее Каррагер был отстранен лишь от эфира в понедельник вечером, однако под давлением общественности боссы Sky приняли решение освободить Джейми от роли эксперта на остаток футбольного сезона.

Как гласит официальное заявление, Каррагеру не гарантировано возвращение на голубой экран в следующем сезоне, однако летом стороны сядут и обсудят, могут ли они возобновить сотрудничество.



Метки Sky, Каррагер, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1678

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 14.03.2018 16:31 # manutd-20champ
    некоторые пеликаны тут крякают типа он герой... но ему сейчас не до геройства. пятнышко то уже надолго. на таком канале лишиться работы, это не есть гуд. пример на лицо, так сказать, как НЕ нужно себя вести.

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  2. iroquez 14.03.2018 16:11 # iroquez
    без зарплаты будет снова сосать за помойкой, как в бытность игроком говнопуля

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  3. superglor 14.03.2018 16:11 # superglor
    Сафовская коррупция во всей своей красе. Человек сделал достойный поступок, обхаркал фанатов красного носа и старого унитаза. И за это теперь он должен страдать, потому что нет в мире справедливости.

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  4. redstyle 14.03.2018 15:49 # redstyle
    Надо Карре позвонить скамовской терпиле и сказать "Ту уан, Ту уан!"

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  5. redstyle 14.03.2018 15:47 # redstyle
    Да пох, не обеднеет

    Зато обхаркал скам!

    И скам обосрался

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  6. mcfc-fantactic 14.03.2018 15:45 # mcfc-fantactic
    достойнейший человек, не то что скамовыбля,док настучавший на легенду колбасы, еще и дочь подставил ( все как саф учил этих чертей терпеливых ).

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  7. pavlix76 14.03.2018 15:38 # pavlix76
    Ну а если обезьяна на тебя зубоскалит, то понятно, что и ты должен себя повести также. Respect Каррагеру! И не надо было извинятся, не за что!

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  8. tra-hall 14.03.2018 15:36 # tra-hall
    Тут всё понятно, местным долбоёпам по стакану мочи по классике.

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  9. hateciteh11 14.03.2018 15:30 # hateciteh11
    Будет знать! Кто там следующий у скозеров?))

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  10. liverpool-kutais 14.03.2018 15:26 # liverpool-kutais
    Ну зачем тут много базарить? понятно же что Карра красава и всегда будет харкать на абхарканых !

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  11. yxaxaxaxaxa 14.03.2018 15:16 # yxaxaxaxaxa
    жаль что не в Фергюсона харкнул

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  12. mancunia-planet 14.03.2018 15:13 # mancunia-planet
    про сто лу зер

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  13. scouser2005 14.03.2018 15:12 # scouser2005
    Все, что не делается, к лучшему. Мне не нравились комментарии Карры. Пусть займется чем-то другим.

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  14. kara-balapan 14.03.2018 15:03 # kara-balapan
    Красавчик Карра! Харкнул в МУМУ - пожертвовал работой!

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  15. wmrpkvhzeflbrmo 14.03.2018 15:03 # wmrpkvhzeflbrmo
    Этот чересчур мерзкий и ублюдочный поступок с его стороны. За такое, по хорошему, надо штрафовать на большую сумму и прилюдно высечь розгами, чтобы так лютовать впредь не думал

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  16. thegodfather 14.03.2018 15:00 # thegodfather
    типичный залупулец, че тут еще сказать...

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