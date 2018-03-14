Каррагер отстранен от работы на Sky до конца сезона
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер был отстранен от работы на телевидении до конца сезона.
Напомним, в минувшую субботу экс-защитник "Ливерпуля" позволил себе плюнуть в фаната "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь из окна автомобиля. Уже на следующий день Джейми лично позвонил пострадавшим и принес извинения, а затем несколько раз извинился за свое поведение на публику.
Тем не менее, раскаяние не уберегло 40-летнего англичанина от последствий и всеобщего порицания, и теперь Каррагеру придется нести ответственность за случившееся. Не остался в стороне и телеканал Sky, главный работодатель Джейми.
Напомним, ранее Каррагер был отстранен лишь от эфира в понедельник вечером, однако под давлением общественности боссы Sky приняли решение освободить Джейми от роли эксперта на остаток футбольного сезона.
Как гласит официальное заявление, Каррагеру не гарантировано возвращение на голубой экран в следующем сезоне, однако летом стороны сядут и обсудят, могут ли они возобновить сотрудничество.
14.03.2018 15:00
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Последние комментарии:
некоторые пеликаны тут крякают типа он герой... но ему сейчас не до геройства. пятнышко то уже надолго. на таком канале лишиться работы, это не есть гуд. пример на лицо, так сказать, как НЕ нужно себя вести.
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без зарплаты будет снова сосать за помойкой, как в бытность игроком говнопуля
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Сафовская коррупция во всей своей красе. Человек сделал достойный поступок, обхаркал фанатов красного носа и старого унитаза. И за это теперь он должен страдать, потому что нет в мире справедливости.
(ответить)
Надо Карре позвонить скамовской терпиле и сказать "Ту уан, Ту уан!"
(ответить)
Да пох, не обеднеет
Зато обхаркал скам!
И скам обосрался
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достойнейший человек, не то что скамовыбля,док настучавший на легенду колбасы, еще и дочь подставил ( все как саф учил этих чертей терпеливых ).
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Ну а если обезьяна на тебя зубоскалит, то понятно, что и ты должен себя повести также. Respect Каррагеру! И не надо было извинятся, не за что!
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Тут всё понятно, местным долбоёпам по стакану мочи по классике.
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Будет знать! Кто там следующий у скозеров?))
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Ну зачем тут много базарить? понятно же что Карра красава и всегда будет харкать на абхарканых !
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жаль что не в Фергюсона харкнул
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про сто лу зер
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Все, что не делается, к лучшему. Мне не нравились комментарии Карры. Пусть займется чем-то другим.
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Красавчик Карра! Харкнул в МУМУ - пожертвовал работой!
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Этот чересчур мерзкий и ублюдочный поступок с его стороны. За такое, по хорошему, надо штрафовать на большую сумму и прилюдно высечь розгами, чтобы так лютовать впредь не думал
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типичный залупулец, че тут еще сказать...
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