Каррагер отстранен от работы на Sky до конца сезона

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер был отстранен от работы на телевидении до конца сезона.

Напомним, в минувшую субботу экс-защитник "Ливерпуля" позволил себе плюнуть в фаната "Манчестер Юнайтед" и его 14-летнюю дочь из окна автомобиля. Уже на следующий день Джейми лично позвонил пострадавшим и принес извинения, а затем несколько раз извинился за свое поведение на публику.



Тем не менее, раскаяние не уберегло 40-летнего англичанина от последствий и всеобщего порицания, и теперь Каррагеру придется нести ответственность за случившееся. Не остался в стороне и телеканал Sky, главный работодатель Джейми.



Напомним, ранее Каррагер был отстранен лишь от эфира в понедельник вечером, однако под давлением общественности боссы Sky приняли решение освободить Джейми от роли эксперта на остаток футбольного сезона.



Как гласит официальное заявление, Каррагеру не гарантировано возвращение на голубой экран в следующем сезоне, однако летом стороны сядут и обсудят, могут ли они возобновить сотрудничество.