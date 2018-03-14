Анонс матча "Барселона" — "Челси"
Чтобы рассчитывать на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, "Челси" непременно должен забивать в ответном матче с "Барселоной". С осознанием этого команда Антонио Конте совершит выезд на "Ноу Камп" в среду вечером.
И хотя результат первой встречи — 1:1 — не в пользу "синих", их игра в домашнем матче была весьма обнадеживающей. Подопечные Антонио Конте регулярно создавали моменты, а в обороне совершили только одну грубую ошибку, которой и воспользовался соперник.
Против "Барселоны" Конте сыграл без чистого нападающего, использовав Эдена Азара в роли "ложной девятки". Однако против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге подобная тактика не сработала, и теперь Антонио должен решить, что ему больше подходит для матча на "Ноу Камп".
"Это великолепный стадион с большим полем. Думаю, каждый игрок должен быть в восторге от возможности принять участие в такого рода матче. Многие мои игроки никогда не играли на этом стадионе. Для них это впервые, и мы хотим показать свою лучшую игру".
"В первом матче мы сыграли действительно хорошо — практически идеально — против команды, которую я считаю одной из лучших в мире. Итоговый результат первого матча дает огромное преимущество "Барселоне". Мы знаем, что их философия заставит их стремиться к победе в ответном матче. Мы же постараемся сыграть в свою лучшую игру, проявить огромную концентрацию и держать себя в руках", — говорил главный тренер "Челси" на пресс-конференции.
Статистика на стороне "Барселоны": 68 процентов команд, завершивших первый матч выездной ничьей 1:1 на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, проходили дальше.
В рамках Лиги Чемпионов "Барселона" одержала 19 побед дома против английских команд при 11 ничьих и двух поражениях.
Это будет 14-я встреча этих команд — только "Барселона" с "Реалом" (18) и "Барселона" с "Миланом" (15) играют чаще.
Шесть из 13 предыдущих встреч этих команд завершились вничью.
"Челси" не потерпел ни одного поражения в восьми последних встречах с "Барселоной" (2 победы, 6 ничьих), а четыре последних выезда "синих" на "Ноу Камп" завершились вничью.
"Челси" схлопотал четыре красных карточки против "Барселоны" — 33% своих удалений в рамках Лиги Чемпионов.
В распоряжении Конте все игроки, за исключением Давида Луиса и Росса Баркли. Тьемуэ Бакайоко набирает форму после недавней травмы.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Барселона" (Испания) — "Челси" (Англия). Первый матч 1:1
Барселона. Стадион "Ноу Камп". 22:45 Онлайн-трансляция
14.03.2018 14:05
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Последние комментарии:
Чо так рано зашкварников сезона с главной убрали
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Збс версус, почти небоян:
https://www.youtube.com/watch?v=8bT9OA5tMjg
(ответить)
буду за апл, покуй, пенсы дно и проиграют скорее всего, но 6ля, щас бы иметь 2 англ клуба из 5, какое позорище
(ответить)
Просто напомню:
https://youtu.be/cWp6_2OvPdE
(ответить)
Путалония конечно пройдет дальше, но это неточно.
(ответить)
диагноз - liver-red-son
Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1#c6623083
(ответить)
Гоу Челси не подкачайте ?
(ответить)
еще одна помойка сегодня вылетит
(ответить)
Опять шляпин собрался. Изи.
(ответить)
На Стэнфорде Барса ничего не смогла сделать, если бы не ошибка Кристансена, счет был бы 1:0.
Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1#c6623079
Если бы у этого обрыгана был бы мозг, он бы человеком был, а так - придурок какой-то и видимо хохол.
(ответить)
вчера мы в очередной раз убедились, что мю - клуб пидарасов
(ответить)
Что за далбаёбы голосуют за членче)) или это стёб такой.
(ответить)
Бразеры, без паники!
На Стэнфорде Барса ничего не смогла сделать, если бы не ошибка Кристансена, счет был бы 1:0.
Канте, если покажет игру на 110% от предыдущего матча с Барсой, Месси и зубастый просто не смогут развернуться.
Другое дело, что надо забивать. И здесь тактика с Азаром на острие, по-моему, совсем не зайдет. Жиру был бы как нельзя кстати.
азар-жиру-вилли = 1 гол
Верим!
Поддерживаем!
Вперед, чемпионы!
(ответить)
14.03.2018 14:36 #
hammersmith
ЛФК 7:0 спартак 5:1 севилья 2:1 маня юнайтед 2:1 лохерпуль
сасямба
Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1#c6623077
(ответить)
Изи вынос Очконте и синей помойки минимум в два мяча. Скриньте, дудосы.
(ответить)
Еще сильнее раздвинь! (с) cactusintheanus на посвящении в masterofcactus in the anus
Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1
(ответить)
https://pp.userapi.com/c841422/v841422870/815fe/8QwIyk7cV1s.jpg
(ответить)
в матче Баварии больше интриги, чем в этом. Ясно же, что "Челси" - короли всея Англии, пройдут испанский сброд, за который болеют только кавказская школота и обладатели онанистических грез с Месси в главной роли.
(ответить)
с одной стороны хочу обоссыва бабселоны и прохода дальше Чевсей
но с другой стороны, после прохода синих, челсидоры снова заполонят фаплю, а ссать на них уже неинтересно
Как быть, братишки?
(ответить)
Должны проходить
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