Анонс матча "Барселона" — "Челси"

Чтобы рассчитывать на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, "Челси" непременно должен забивать в ответном матче с "Барселоной". С осознанием этого команда Антонио Конте совершит выезд на "Ноу Камп" в среду вечером.

И хотя результат первой встречи — 1:1 — не в пользу "синих", их игра в домашнем матче была весьма обнадеживающей. Подопечные Антонио Конте регулярно создавали моменты, а в обороне совершили только одну грубую ошибку, которой и воспользовался соперник.



Против "Барселоны" Конте сыграл без чистого нападающего, использовав Эдена Азара в роли "ложной девятки". Однако против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге подобная тактика не сработала, и теперь Антонио должен решить, что ему больше подходит для матча на "Ноу Камп".



"Это великолепный стадион с большим полем. Думаю, каждый игрок должен быть в восторге от возможности принять участие в такого рода матче. Многие мои игроки никогда не играли на этом стадионе. Для них это впервые, и мы хотим показать свою лучшую игру".



"В первом матче мы сыграли действительно хорошо — практически идеально — против команды, которую я считаю одной из лучших в мире. Итоговый результат первого матча дает огромное преимущество "Барселоне". Мы знаем, что их философия заставит их стремиться к победе в ответном матче. Мы же постараемся сыграть в свою лучшую игру, проявить огромную концентрацию и держать себя в руках", — говорил главный тренер "Челси" на пресс-конференции.



Статистика на стороне "Барселоны": 68 процентов команд, завершивших первый матч выездной ничьей 1:1 на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, проходили дальше.



В рамках Лиги Чемпионов "Барселона" одержала 19 побед дома против английских команд при 11 ничьих и двух поражениях.



Это будет 14-я встреча этих команд — только "Барселона" с "Реалом" (18) и "Барселона" с "Миланом" (15) играют чаще.



Шесть из 13 предыдущих встреч этих команд завершились вничью.



"Челси" не потерпел ни одного поражения в восьми последних встречах с "Барселоной" (2 победы, 6 ничьих), а четыре последних выезда "синих" на "Ноу Камп" завершились вничью.



"Челси" схлопотал четыре красных карточки против "Барселоны" — 33% своих удалений в рамках Лиги Чемпионов.



В распоряжении Конте все игроки, за исключением Давида Луиса и Росса Баркли. Тьемуэ Бакайоко набирает форму после недавней травмы.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Барселона" (Испания) — "Челси" (Англия). Первый матч 1:1

Барселона. Стадион "Ноу Камп". 22:45 Онлайн-трансляция



