Анонс матча "Барселона" — "Челси"

Челси — Барселона Чтобы рассчитывать на выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов, "Челси" непременно должен забивать в ответном матче с "Барселоной". С осознанием этого команда Антонио Конте совершит выезд на "Ноу Камп" в среду вечером.

И хотя результат первой встречи — 1:1 — не в пользу "синих", их игра в домашнем матче была весьма обнадеживающей. Подопечные Антонио Конте регулярно создавали моменты, а в обороне совершили только одну грубую ошибку, которой и воспользовался соперник.

Против "Барселоны" Конте сыграл без чистого нападающего, использовав Эдена Азара в роли "ложной девятки". Однако против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге подобная тактика не сработала, и теперь Антонио должен решить, что ему больше подходит для матча на "Ноу Камп".

"Это великолепный стадион с большим полем. Думаю, каждый игрок должен быть в восторге от возможности принять участие в такого рода матче. Многие мои игроки никогда не играли на этом стадионе. Для них это впервые, и мы хотим показать свою лучшую игру".

"В первом матче мы сыграли действительно хорошо — практически идеально — против команды, которую я считаю одной из лучших в мире. Итоговый результат первого матча дает огромное преимущество "Барселоне". Мы знаем, что их философия заставит их стремиться к победе в ответном матче. Мы же постараемся сыграть в свою лучшую игру, проявить огромную концентрацию и держать себя в руках", — говорил главный тренер "Челси" на пресс-конференции.

Статистика на стороне "Барселоны": 68 процентов команд, завершивших первый матч выездной ничьей 1:1 на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, проходили дальше.

В рамках Лиги Чемпионов "Барселона" одержала 19 побед дома против английских команд при 11 ничьих и двух поражениях.

Это будет 14-я встреча этих команд — только "Барселона" с "Реалом" (18) и "Барселона" с "Миланом" (15) играют чаще.

Шесть из 13 предыдущих встреч этих команд завершились вничью.

"Челси" не потерпел ни одного поражения в восьми последних встречах с "Барселоной" (2 победы, 6 ничьих), а четыре последних выезда "синих" на "Ноу Камп" завершились вничью.

"Челси" схлопотал четыре красных карточки против "Барселоны" — 33% своих удалений в рамках Лиги Чемпионов.

В распоряжении Конте все игроки, за исключением Давида Луиса и Росса Баркли. Тьемуэ Бакайоко набирает форму после недавней травмы.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Барселона" (Испания) — "Челси" (Англия). Первый матч 1:1
Барселона. Стадион "Ноу Камп". 22:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Барселона, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 14:05

Количество просмотров Просмотров: 1435

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 14.03.2018 15:09 # rap-woiska
    Чо так рано зашкварников сезона с главной убрали

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  2. griboedov 14.03.2018 14:57 # griboedov
    Збс версус, почти небоян:

    https://www.youtube.com/watch?v=8bT9OA5tMjg

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  3. wengerrrro 14.03.2018 14:57 # wengerrrro
    буду за апл, покуй, пенсы дно и проиграют скорее всего, но 6ля, щас бы иметь 2 англ клуба из 5, какое позорище

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  4. griboedov 14.03.2018 14:57 # griboedov
    Просто напомню:

    https://youtu.be/cWp6_2OvPdE

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  5. admet 14.03.2018 14:55 # admet
    Путалония конечно пройдет дальше, но это неточно.

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  6. ha-ha-hablar 14.03.2018 14:54 # ha-ha-hablar
    диагноз - liver-red-son

    Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1#c6623083

    (ответить)

  7. liver-red-son 14.03.2018 14:54 # liver-red-son
    Гоу Челси не подкачайте ?

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  8. daridos99 14.03.2018 14:52 # daridos99
    еще одна помойка сегодня вылетит

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  9. griboedov 14.03.2018 14:52 # griboedov
    Опять шляпин собрался. Изи.

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  10. ha-ha-hablar 14.03.2018 14:52 # ha-ha-hablar
    На Стэнфорде Барса ничего не смогла сделать, если бы не ошибка Кристансена, счет был бы 1:0.

    Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1#c6623079

    Если бы у этого обрыгана был бы мозг, он бы человеком был, а так - придурок какой-то и видимо хохол.

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  11. don-antonio 14.03.2018 14:51 # don-antonio
    вчера мы в очередной раз убедились, что мю - клуб пидарасов

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  12. moskofidi 14.03.2018 14:51 # moskofidi
    Что за далбаёбы голосуют за членче)) или это стёб такой.

    (ответить)

  13. sellman 14.03.2018 14:50 # sellman
    Бразеры, без паники!

    На Стэнфорде Барса ничего не смогла сделать, если бы не ошибка Кристансена, счет был бы 1:0.
    Канте, если покажет игру на 110% от предыдущего матча с Барсой, Месси и зубастый просто не смогут развернуться.

    Другое дело, что надо забивать. И здесь тактика с Азаром на острие, по-моему, совсем не зайдет. Жиру был бы как нельзя кстати.
    азар-жиру-вилли = 1 гол

    Верим!
    Поддерживаем!
    Вперед, чемпионы!

    (ответить)

  14. ha-ha-hablar 14.03.2018 14:49 # ha-ha-hablar
    14.03.2018 14:36 #
    hammersmith

    ЛФК 7:0 спартак 5:1 севилья 2:1 маня юнайтед 2:1 лохерпуль

    сасямба

    Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1#c6623077

    (ответить)

  15. moskofidi 14.03.2018 14:48 # moskofidi
    Изи вынос Очконте и синей помойки минимум в два мяча. Скриньте, дудосы.

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  16. ha-ha-hablar 14.03.2018 14:47 # ha-ha-hablar
    Еще сильнее раздвинь! (с) cactusintheanus на посвящении в masterofcactus in the anus

    Источник: http://fapl.ru/posts/61160/?c=1

    (ответить)

  17. mancityman 14.03.2018 14:44 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c841422/v841422870/815fe/8QwIyk7cV1s.jpg

    (ответить)

  18. monsieurgood 14.03.2018 14:44 # monsieurgood
    в матче Баварии больше интриги, чем в этом. Ясно же, что "Челси" - короли всея Англии, пройдут испанский сброд, за который болеют только кавказская школота и обладатели онанистических грез с Месси в главной роли.

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  19. hamann20 14.03.2018 14:42 # hamann20
    с одной стороны хочу обоссыва бабселоны и прохода дальше Чевсей
    но с другой стороны, после прохода синих, челсидоры снова заполонят фаплю, а ссать на них уже неинтересно

    Как быть, братишки?

    (ответить)

  20. chelsea-ft-9 14.03.2018 14:38 # chelsea-ft-9
    Должны проходить

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