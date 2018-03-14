Эллардайс хочет воссоединиться с Джонсом в "Эвертоне"

Фил Джонс Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс рассчитывает воссоединиться с защитником "Манчестер Юнайтед" Филом Джонсом на "Гудисон Парк".

В нынешнем сезоне 26-летний Джонс, наконец, завоевал доверие наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо, однако клуб с "Олд Траффорд" еще не вступил в переговоры с Филом по новому контракту.

Между тем, срок действующего соглашения защитника истекает уже летом 2019 года. Если "дьяволы" не сделают предложение Джонсу к концу сезона, на представителей игрока выйдет "Эвертон".

Как сообщает The Times, в услугах Фила лично заинтересован Эллардайс. Именно Большой Сэм дал дорогу Джонсу в большой футбол: под руководством бывшего тренера сборной Англии защитник дебютировал в свое время за "Блэкберн".

Теперь Эллардайс хочет воссоединиться с игроком, который пропустил шесть последних матчей МЮ из-за травмы. Сэм гарантирует, что в "Эвертоне" Джонс будет получать стабильную практику.




Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Эвертон, Эллардайс

Автор foxmcfc   

Дата 14.03.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 566

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. civilsin 14.03.2018 15:03 # civilsin
    И Джермейна Джонса с пенсии верни, у них хорошая связка была в опорной зоне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: