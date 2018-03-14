Эллардайс хочет воссоединиться с Джонсом в "Эвертоне"
Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс рассчитывает воссоединиться с защитником "Манчестер Юнайтед" Филом Джонсом на "Гудисон Парк".
В нынешнем сезоне 26-летний Джонс, наконец, завоевал доверие наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо, однако клуб с "Олд Траффорд" еще не вступил в переговоры с Филом по новому контракту.
Между тем, срок действующего соглашения защитника истекает уже летом 2019 года. Если "дьяволы" не сделают предложение Джонсу к концу сезона, на представителей игрока выйдет "Эвертон".
Как сообщает The Times, в услугах Фила лично заинтересован Эллардайс. Именно Большой Сэм дал дорогу Джонсу в большой футбол: под руководством бывшего тренера сборной Англии защитник дебютировал в свое время за "Блэкберн".
Теперь Эллардайс хочет воссоединиться с игроком, который пропустил шесть последних матчей МЮ из-за травмы. Сэм гарантирует, что в "Эвертоне" Джонс будет получать стабильную практику.
14.03.2018 14:00
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И Джермейна Джонса с пенсии верни, у них хорошая связка была в опорной зоне
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