Эллардайс хочет воссоединиться с Джонсом в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс рассчитывает воссоединиться с защитником "Манчестер Юнайтед" Филом Джонсом на "Гудисон Парк".

В нынешнем сезоне 26-летний Джонс, наконец, завоевал доверие наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо, однако клуб с "Олд Траффорд" еще не вступил в переговоры с Филом по новому контракту.



Между тем, срок действующего соглашения защитника истекает уже летом 2019 года. Если "дьяволы" не сделают предложение Джонсу к концу сезона, на представителей игрока выйдет "Эвертон".



Как сообщает The Times, в услугах Фила лично заинтересован Эллардайс. Именно Большой Сэм дал дорогу Джонсу в большой футбол: под руководством бывшего тренера сборной Англии защитник дебютировал в свое время за "Блэкберн".



Теперь Эллардайс хочет воссоединиться с игроком, который пропустил шесть последних матчей МЮ из-за травмы. Сэм гарантирует, что в "Эвертоне" Джонс будет получать стабильную практику.