Конте: "Азару нужны трофеи, чтобы сравниться с Иньестой"
Наставник "Челси" Атнонио Конте считает, что его полузащитник Эден Азар должен завоевать больше трофеев, чтобы встать в один ряд с игроками вроде Андреаса Иньесты из "Барселоны".
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж" Конте доверился Азару как наконечнику атак. Эден действовал в качестве "ложной девятки", после игры пожаловавшись, что чувствовал себя изолированным от остальной команды.
В преддверии ответного матча, в котором Азар вновь может отправиться на острие, несмотря на озвученную жалобу, Конте отказался сравнивать своего подопечного с Иньестой.
"Мы говорим о двух разных игроках с разными карьерами. Иньеста выиграл много всего в своей карьере. Чтобы сравниться с ним, Азар должен начать выигрывать важные трофеи в своей карьере".
"Речь про двух разных игроков. Азар, скорее, является 10-м номером, а Иньеста — это думающий полузащитник. Полузащитник, который думает, как всегда оставаться в центре игры "Барселоны", — цитирует Конте Sky Sports.
14.03.2018 13:00
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мощная струя на пенсиф
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что-то мне подсказывает, что это модер как всегда отсебяшный перевод выкакал
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Давай бельгиец, зажги же от души. Мы давно ждём когда тебя нереально прорвёт. Когда такое с Азаром происходит, то к нам, синим болельщикам приходит офигительно кайфовое ощущение, наступает экстаз. Как же хочется чтобы это случилось сегодня, именно в этом матче.
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Азар с Иньестой связаны точно так же, как контекс с трофеями. Что он несёт вообще? На каждой конференции какая-то невнятная чушь, он английский так и не выучил или просто тупой?
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