Конте: "Азару нужны трофеи, чтобы сравниться с Иньестой"

Наставник "Челси" Атнонио Конте считает, что его полузащитник Эден Азар должен завоевать больше трофеев, чтобы встать в один ряд с игроками вроде Андреаса Иньесты из "Барселоны".

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Стэмфорд Бридж" Конте доверился Азару как наконечнику атак. Эден действовал в качестве "ложной девятки", после игры пожаловавшись, что чувствовал себя изолированным от остальной команды.



В преддверии ответного матча, в котором Азар вновь может отправиться на острие, несмотря на озвученную жалобу, Конте отказался сравнивать своего подопечного с Иньестой.



"Мы говорим о двух разных игроках с разными карьерами. Иньеста выиграл много всего в своей карьере. Чтобы сравниться с ним, Азар должен начать выигрывать важные трофеи в своей карьере".



"Речь про двух разных игроков. Азар, скорее, является 10-м номером, а Иньеста — это думающий полузащитник. Полузащитник, который думает, как всегда оставаться в центре игры "Барселоны", — цитирует Конте Sky Sports.