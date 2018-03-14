Конте потребовал от "Челси" идеальной игры

Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" главный тренер "Челси" Антонио Конте вновь потребовал от своих подопечных идеальной игры.

Из-за ошибки Андреаса Кристенсена "синим" не удалось выполнить задачу, которую Конте поставил перед первым матчем на "Стэмфорд Бридж". Антонио надеется, что на "Камп Ноу", где чемпионам Премьер-Лиги непременно нужно забивать, его команда избежит недочетов.



"В первом матче мы провели практически идеальный матч, но если ты хочешь обыграть "Барселону", тебе нужно избежать даже малейших ошибок. То есть, сыграть идеально все 90 минут".



"Результат первого матча дает "Барселоне" большое преимущество перед ответной игрой. Именно поэтому мы должны сохранять концентрацию и не терять голову. Нам нужно компактно играть, создавать моменты и в подходящий момент забить", - сообщил Конте Daily Mirror.