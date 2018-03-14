Конте потребовал от "Челси" идеальной игры

Антонио Конте Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" главный тренер "Челси" Антонио Конте вновь потребовал от своих подопечных идеальной игры.

Из-за ошибки Андреаса Кристенсена "синим" не удалось выполнить задачу, которую Конте поставил перед первым матчем на "Стэмфорд Бридж". Антонио надеется, что на "Камп Ноу", где чемпионам Премьер-Лиги непременно нужно забивать, его команда избежит недочетов.

"В первом матче мы провели практически идеальный матч, но если ты хочешь обыграть "Барселону", тебе нужно избежать даже малейших ошибок. То есть, сыграть идеально все 90 минут".

"Результат первого матча дает "Барселоне" большое преимущество перед ответной игрой. Именно поэтому мы должны сохранять концентрацию и не терять голову. Нам нужно компактно играть, создавать моменты и в подходящий момент забить", - сообщил Конте Daily Mirror.




Метки Барселона, Конте, Лига Чемпионов, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.03.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1194

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 14.03.2018 13:26 # monsieurgood
    в 1/4 будет по одному представителю из Ливерпуля, Манчестера и Лондона.

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  2. cezar 14.03.2018 13:24 # cezar
    Может все таки сыграем с Нападающим на острие?) но только не Мората...

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  3. takesha 14.03.2018 13:20 # takesha
    Первый поединок в Лондоне несколько расстроил. Лягу спать. Объясню почему. Еще с 2012 года подметил, если сплю во время важных и крупных матчей с участием Челси, то утром меня встречает улётная новость о победе Челси. Попытаю счастье и на этот раз.

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  4. toha-bludsikir 14.03.2018 12:43 # toha-bludsikir
    гпенсы хоть и были обоссаны частенько в этом сезоне, но сегодня буду топить за них, бо барсуки заколебали. Да и вообще даже если сольют 8:0 путалонцам, то всё равно это не перебьёт тот зашквар, в котором оказался спермю

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  5. redtiger 14.03.2018 12:37 # redtiger
    Это типо как с сити? Овердаxую не пропустить

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  6. stepalex 14.03.2018 12:28 # stepalex
    Обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит.

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  7. blacker19 14.03.2018 12:22 # blacker19
    Никто не верит , но сегодня вернём должок за 2009 год.

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  8. kara-balapan 14.03.2018 12:14 # kara-balapan
    Хоть я и ненавижу ЩОЛСИ, но сегодня с за синих! Вперед Щолси!!!
    Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!

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  9. ksax 14.03.2018 12:09 # ksax
    Да Да, 5-0 в барсу.. уёбок

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  10. sellman 14.03.2018 12:03 # sellman
    Лучший!
    Сегодня нас ждем потрясающей красоты тактический футбол!

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