Конте потребовал от "Челси" идеальной игры
Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" главный тренер "Челси" Антонио Конте вновь потребовал от своих подопечных идеальной игры.
Из-за ошибки Андреаса Кристенсена "синим" не удалось выполнить задачу, которую Конте поставил перед первым матчем на "Стэмфорд Бридж". Антонио надеется, что на "Камп Ноу", где чемпионам Премьер-Лиги непременно нужно забивать, его команда избежит недочетов.
"В первом матче мы провели практически идеальный матч, но если ты хочешь обыграть "Барселону", тебе нужно избежать даже малейших ошибок. То есть, сыграть идеально все 90 минут".
"Результат первого матча дает "Барселоне" большое преимущество перед ответной игрой. Именно поэтому мы должны сохранять концентрацию и не терять голову. Нам нужно компактно играть, создавать моменты и в подходящий момент забить", - сообщил Конте Daily Mirror.
14.03.2018 12:00
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в 1/4 будет по одному представителю из Ливерпуля, Манчестера и Лондона.
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Может все таки сыграем с Нападающим на острие?) но только не Мората...
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Первый поединок в Лондоне несколько расстроил. Лягу спать. Объясню почему. Еще с 2012 года подметил, если сплю во время важных и крупных матчей с участием Челси, то утром меня встречает улётная новость о победе Челси. Попытаю счастье и на этот раз.
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гпенсы хоть и были обоссаны частенько в этом сезоне, но сегодня буду топить за них, бо барсуки заколебали. Да и вообще даже если сольют 8:0 путалонцам, то всё равно это не перебьёт тот зашквар, в котором оказался спермю
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Это типо как с сити? Овердаxую не пропустить
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Обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит.
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Никто не верит , но сегодня вернём должок за 2009 год.
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Хоть я и ненавижу ЩОЛСИ, но сегодня с за синих! Вперед Щолси!!!
Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!Щолси!!!
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Да Да, 5-0 в барсу.. уёбок
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Лучший!
Сегодня нас ждем потрясающей красоты тактический футбол!
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