"Эвертон" предлагает Уилширу более выгодный контракт, чем "Арсенал"

"Эвертон" готов заманить полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира более выгодным контрактом, чем ему предлагают "канониры".

26-летний Уилшир не скрывает, что хочет остаться на "Эмирейтс", но отказывается продлевать свой контракт с "Арсеналом". "Канониры" предлагают Джеку зарплату в 80 тысяч фунтов в неделю - игрока такие условия не устраивают.



Как сообщает Daily Mail, неопределенностью с будущим Уилшира может воспользоваться "Эвертон". Мерсисайдский клуб предложит полузащитнику не только солидный подписной бонус, но и гораздо более соблазнительный оклад.



В услугах Джека также заинтересованы итальянские "Ювентус" и "Милан", однако сам игрок предпочел бы остаться в Премьер-Лиге. "Эвертон" стоит первым в очереди за Уилширом, который на "Гудисон Парк" сможет воссоединиться с вингером Тео Уолкоттом.