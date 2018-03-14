"Эвертон" предлагает Уилширу более выгодный контракт, чем "Арсенал"
"Эвертон" готов заманить полузащитника "Арсенала" Джека Уилшира более выгодным контрактом, чем ему предлагают "канониры".
26-летний Уилшир не скрывает, что хочет остаться на "Эмирейтс", но отказывается продлевать свой контракт с "Арсеналом". "Канониры" предлагают Джеку зарплату в 80 тысяч фунтов в неделю - игрока такие условия не устраивают.
Как сообщает Daily Mail, неопределенностью с будущим Уилшира может воспользоваться "Эвертон". Мерсисайдский клуб предложит полузащитнику не только солидный подписной бонус, но и гораздо более соблазнительный оклад.
В услугах Джека также заинтересованы итальянские "Ювентус" и "Милан", однако сам игрок предпочел бы остаться в Премьер-Лиге. "Эвертон" стоит первым в очереди за Уилширом, который на "Гудисон Парк" сможет воссоединиться с вингером Тео Уолкоттом.
14.03.2018 11:00
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лучше к Ирискам. Будет регулярная практика, если конечно не сломается...
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Да покуй на это бревно... Гоу лучше харкать в МЮ на главной!
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