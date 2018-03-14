Скоулз советует Моуриньо усадить Санчеса в запас

Алексис Санчес Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рекомендовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо усадить нападающего Алексиса Санчеса в запас.

Перебравшись в январе на "Олд Траффорд" из "Арсенала", Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. Однако показывать футбол в соответствии со своим жалованием Алексису пока не удается.

После домашнего фиаско с "Севильей" в Лиге Чемпионов Скоулз и вовсе заявил, что 29-летний чилиец должен лишиться места в стартовом составе.

"Рэшфорд выглядел угрожающе на этом левом краю в субботу, но он (Моуриньо) поставил туда Санчеса, думая, что это его лучшая позиция. Санчес так часто терял мяч, и тренер должен увидеть это. В 10 последних матчах, что он сыграл, Санчес был плох".

"Моуриньо должен выбрать свою лучшую атакующую тройку и быть достаточно смелым, чтобы оставить других за бортом. В данный момент за бортом должен оставаться Санчес", — сообщил Скоулз BT Sport.

Не произвела впечатление игра Санчеса и на другую легенду "Юнайтед", Рио Фердинанда.

"Санчес выглядит тенью себя самого. Выступая за "Арсенал", он был игроком, который вдохновлял каждого. Здесь, в этой команде, он выглядит чужаком. Переходя в другую команду, ты не теряешь весь свой талант, он должен оставаться при тебе", — добавил Фердинанд.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 14.03.2018 11:19 # j-silver
    о чем ваще кукарекают эти скамовские петушки?? сан400с будет получать 400 тонн в неделю даже сидя на скамейке и сpать он хотел на мю и все остальное. я б на его месте ходил бы на тренировки и выходил на поле когда тренер просит, но чисто ради исполнения обязанностей, чтоб повода по статье не уволить не было

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  2. osivori 14.03.2018 11:06 # osivori
    это и так ясно было, удивительно что моур купился, то же самое и покпа и мукаку, а корявого санчеса лысый физорг давно раскусил, а венгер по чемпионски его впарил

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  3. speedwagon-ars 14.03.2018 11:04 # speedwagon-ars
    450 к в неделю , он сам в ахуе в полном что ему эти бездари столько платят

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  4. speedwagon-ars 14.03.2018 11:03 # speedwagon-ars
    Норм поменяли днище на топ игрока , мю как всегда в отсосе

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  5. rap-woiska 14.03.2018 10:55 # rap-woiska
    Платишь такой 600к в неделю и садишь челика на банку

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  6. kara-balapan 14.03.2018 10:50 # kara-balapan
    Обхаркал мю, просто пилит бабосы как и Ипра!!! Развели помойку на бабосы!!! Просто топы!

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  7. martingor 14.03.2018 10:41 # martingor
    Лохи всем давно понятно как вас кинул Венгер с этим дном,теперь вы можете только на него дрочить и платить охуетительную зарплату

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  8. spartan 14.03.2018 10:27 # spartan
    просто пенсия

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  9. smokekush 14.03.2018 10:22 # smokekush
    Такое дно просто нет слов

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  10. benefactor 14.03.2018 10:16 # benefactor
    Torres v2.0 Ars => Mun
    Torres v1.0 Liv => Che

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  11. bes-ter 14.03.2018 10:11 # bes-ter
    Эх Санчес , Санчес... зато 450к в неделю получает

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  12. stevens 14.03.2018 10:07 # stevens
    Можно ли, являясь нападающим, в 30 матчах забить лишь 1 раз с левого пенальти? Да, только в Скамо6ляндии.

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