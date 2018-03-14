Скоулз советует Моуриньо усадить Санчеса в запас
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рекомендовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо усадить нападающего Алексиса Санчеса в запас.
Перебравшись в январе на "Олд Траффорд" из "Арсенала", Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. Однако показывать футбол в соответствии со своим жалованием Алексису пока не удается.
После домашнего фиаско с "Севильей" в Лиге Чемпионов Скоулз и вовсе заявил, что 29-летний чилиец должен лишиться места в стартовом составе.
"Рэшфорд выглядел угрожающе на этом левом краю в субботу, но он (Моуриньо) поставил туда Санчеса, думая, что это его лучшая позиция. Санчес так часто терял мяч, и тренер должен увидеть это. В 10 последних матчах, что он сыграл, Санчес был плох".
"Моуриньо должен выбрать свою лучшую атакующую тройку и быть достаточно смелым, чтобы оставить других за бортом. В данный момент за бортом должен оставаться Санчес", — сообщил Скоулз BT Sport.
Не произвела впечатление игра Санчеса и на другую легенду "Юнайтед", Рио Фердинанда.
"Санчес выглядит тенью себя самого. Выступая за "Арсенал", он был игроком, который вдохновлял каждого. Здесь, в этой команде, он выглядит чужаком. Переходя в другую команду, ты не теряешь весь свой талант, он должен оставаться при тебе", — добавил Фердинанд.
14.03.2018 10:00
Просмотров: 2802
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
о чем ваще кукарекают эти скамовские петушки?? сан400с будет получать 400 тонн в неделю даже сидя на скамейке и сpать он хотел на мю и все остальное. я б на его месте ходил бы на тренировки и выходил на поле когда тренер просит, но чисто ради исполнения обязанностей, чтоб повода по статье не уволить не было
(ответить)
это и так ясно было, удивительно что моур купился, то же самое и покпа и мукаку, а корявого санчеса лысый физорг давно раскусил, а венгер по чемпионски его впарил
(ответить)
450 к в неделю , он сам в ахуе в полном что ему эти бездари столько платят
(ответить)
Норм поменяли днище на топ игрока , мю как всегда в отсосе
(ответить)
Платишь такой 600к в неделю и садишь челика на банку
(ответить)
Обхаркал мю, просто пилит бабосы как и Ипра!!! Развели помойку на бабосы!!! Просто топы!
(ответить)
Лохи всем давно понятно как вас кинул Венгер с этим дном,теперь вы можете только на него дрочить и платить охуетительную зарплату
(ответить)
просто пенсия
(ответить)
Такое дно просто нет слов
(ответить)
Torres v2.0 Ars => Mun
Torres v1.0 Liv => Che
(ответить)
Эх Санчес , Санчес... зато 450к в неделю получает
(ответить)
Можно ли, являясь нападающим, в 30 матчах забить лишь 1 раз с левого пенальти? Да, только в Скамо6ляндии.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий