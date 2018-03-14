Скоулз советует Моуриньо усадить Санчеса в запас

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рекомендовал главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуриньо усадить нападающего Алексиса Санчеса в запас.

Перебравшись в январе на "Олд Траффорд" из "Арсенала", Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги. Однако показывать футбол в соответствии со своим жалованием Алексису пока не удается.



После домашнего фиаско с "Севильей" в Лиге Чемпионов Скоулз и вовсе заявил, что 29-летний чилиец должен лишиться места в стартовом составе.



"Рэшфорд выглядел угрожающе на этом левом краю в субботу, но он (Моуриньо) поставил туда Санчеса, думая, что это его лучшая позиция. Санчес так часто терял мяч, и тренер должен увидеть это. В 10 последних матчах, что он сыграл, Санчес был плох".



"Моуриньо должен выбрать свою лучшую атакующую тройку и быть достаточно смелым, чтобы оставить других за бортом. В данный момент за бортом должен оставаться Санчес", — сообщил Скоулз BT Sport.



Не произвела впечатление игра Санчеса и на другую легенду "Юнайтед", Рио Фердинанда.



"Санчес выглядит тенью себя самого. Выступая за "Арсенал", он был игроком, который вдохновлял каждого. Здесь, в этой команде, он выглядит чужаком. Переходя в другую команду, ты не теряешь весь свой талант, он должен оставаться при тебе", — добавил Фердинанд.