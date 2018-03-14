Невилл: "Мата — клей, который скрепляет "Юнайтед" воедино"

Хуан Мата Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата превращается в ключевого футболиста "красных дьяволов", на котором держится вся игра команды.

Как известно, у главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо очень непростые отношения с Матой. До сих пор не покидает ощущение, что португальский тренер не до конца доверяет своему бывшему подопечному по "Челси".

Однако Невилл наблюдает, что в последнее время вес 29-летнего испанца в команде возрос. Гари считает, что без Маты атакующая игра "Юнайтед" просто бы рассыпалась.

"В двух последних матчах наблюдались признаки, что они действительно стали командой. И роль Хуана Маты, как связующего в команде, возросла".

"У них есть Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку, но этим игрокам нужен клей, который соберет их в воедино. И похоже, что Мата может быть этим очень важным игроком".

"Кэррик и Мата способны связывать оборону с атакой, но Мата достаточно хладнокровен, чтобы придержать мяч и позволить упомянутым выше игрокам совершить рывок по полю и получить передачу уже в ситуации один на один".

"Им нужно чаще выходить один на один — вы видели это на примере Рэшфорда против "Ливерпуля". Рэшфорд, Лукаку, Санчес — выведете их один на один на подступах к штрафной площади, и они покажут вам, насколько они хороши".

"Чтобы такие ситуации возникали как можно чаще, необходим игрок, который будет доставлять туда мяч, и Мата делает это очень хорошо", — сообщил Невилл Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Мата, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 09:00

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  1. gringo1990 14.03.2018 10:44 # gringo1990
    Связка АМО была сумашедшей

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  2. chr1s8rown 14.03.2018 09:54 # chr1s8rown
    это пидрила скам побоялся критиковать мусора . трус

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  3. j-silver 14.03.2018 09:44 # j-silver
    воспитанник челси кстати

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  4. gurskianton 14.03.2018 09:40 # gurskianton
    клей который сидит на скамейке

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  5. karandash 14.03.2018 09:30 # karandash
    Это правда

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  6. toha-bludsikir 14.03.2018 09:20 # toha-bludsikir
    юнайтед откровенно днит без этого бывшего пенса

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  7. kily 14.03.2018 09:13 # kily
    Какой ключевой??? Он в основном на замене сидит))) На такой важный матч, как вчерашний, только в самом конце выпустили)))

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  8. kara-balapan 14.03.2018 09:11 # kara-balapan
    Обхарканные!!! Позор АПЛ

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