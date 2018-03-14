Невилл: "Мата — клей, который скрепляет "Юнайтед" воедино"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата превращается в ключевого футболиста "красных дьяволов", на котором держится вся игра команды.
Как известно, у главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо очень непростые отношения с Матой. До сих пор не покидает ощущение, что португальский тренер не до конца доверяет своему бывшему подопечному по "Челси".
Однако Невилл наблюдает, что в последнее время вес 29-летнего испанца в команде возрос. Гари считает, что без Маты атакующая игра "Юнайтед" просто бы рассыпалась.
"В двух последних матчах наблюдались признаки, что они действительно стали командой. И роль Хуана Маты, как связующего в команде, возросла".
"У них есть Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку, но этим игрокам нужен клей, который соберет их в воедино. И похоже, что Мата может быть этим очень важным игроком".
"Кэррик и Мата способны связывать оборону с атакой, но Мата достаточно хладнокровен, чтобы придержать мяч и позволить упомянутым выше игрокам совершить рывок по полю и получить передачу уже в ситуации один на один".
"Им нужно чаще выходить один на один — вы видели это на примере Рэшфорда против "Ливерпуля". Рэшфорд, Лукаку, Санчес — выведете их один на один на подступах к штрафной площади, и они покажут вам, насколько они хороши".
"Чтобы такие ситуации возникали как можно чаще, необходим игрок, который будет доставлять туда мяч, и Мата делает это очень хорошо", — сообщил Невилл Sky Sports.
14.03.2018 09:00
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Последние комментарии:
Связка АМО была сумашедшей
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это пидрила скам побоялся критиковать мусора . трус
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воспитанник челси кстати
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клей который сидит на скамейке
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Это правда
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юнайтед откровенно днит без этого бывшего пенса
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Какой ключевой??? Он в основном на замене сидит))) На такой важный матч, как вчерашний, только в самом конце выпустили)))
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Обхарканные!!! Позор АПЛ
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