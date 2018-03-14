Невилл: "Мата — клей, который скрепляет "Юнайтед" воедино"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата превращается в ключевого футболиста "красных дьяволов", на котором держится вся игра команды.

Как известно, у главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо очень непростые отношения с Матой. До сих пор не покидает ощущение, что португальский тренер не до конца доверяет своему бывшему подопечному по "Челси".



Однако Невилл наблюдает, что в последнее время вес 29-летнего испанца в команде возрос. Гари считает, что без Маты атакующая игра "Юнайтед" просто бы рассыпалась.



"В двух последних матчах наблюдались признаки, что они действительно стали командой. И роль Хуана Маты, как связующего в команде, возросла".



"У них есть Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку, но этим игрокам нужен клей, который соберет их в воедино. И похоже, что Мата может быть этим очень важным игроком".



"Кэррик и Мата способны связывать оборону с атакой, но Мата достаточно хладнокровен, чтобы придержать мяч и позволить упомянутым выше игрокам совершить рывок по полю и получить передачу уже в ситуации один на один".



"Им нужно чаще выходить один на один — вы видели это на примере Рэшфорда против "Ливерпуля". Рэшфорд, Лукаку, Санчес — выведете их один на один на подступах к штрафной площади, и они покажут вам, насколько они хороши".



"Чтобы такие ситуации возникали как можно чаще, необходим игрок, который будет доставлять туда мяч, и Мата делает это очень хорошо", — сообщил Невилл Sky Sports.