"Ливерпуль" обдумывает приобретение Тимо Вернера

Тимо Вернер "Ливерпуль" следит за ситуацией вокруг нападающего "РБ Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернера и может сделать свое предложение о покупке игрока.

Как известно, у "красных" еще с прошлого лета есть договоренность с клубом из Лейпцига о переходе полузащитника Наби Кейта по окончании сезона.

Однако перебраться на "Энфилд" может и партнер по команде Кейта Вернер, утверждает The Independent. "Ливерпуль" является одним из нескольких клубов Премьер-Лиги, которые следят за Вернером, забившим 17 голов в 35 матчах этого сезона.

С помощью 22-летнего соотечественника главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет добавить атакующей мощи своей команды, компенсировав возможное расставание с Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом.

Среди претендентов на Тимо также значится "Манчестер Юнайтед", однако к данному моменту именно "Ливерпуль" продемонстрировал наиболее серьезную заинтересованность в игроке.



Метки Вернер, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 14.03.2018 09:08 # gringo1990
    Махните на Морату не глядя

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  2. gwelddwyr 14.03.2018 08:01 # gwelddwyr
    Не продадут.

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  3. tigerpool 14.03.2018 08:01 # tigerpool
    Он же вроде в мю собирается

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