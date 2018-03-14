"Ливерпуль" обдумывает приобретение Тимо Вернера

"Ливерпуль" следит за ситуацией вокруг нападающего "РБ Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернера и может сделать свое предложение о покупке игрока.

Как известно, у "красных" еще с прошлого лета есть договоренность с клубом из Лейпцига о переходе полузащитника Наби Кейта по окончании сезона.



Однако перебраться на "Энфилд" может и партнер по команде Кейта Вернер, утверждает The Independent. "Ливерпуль" является одним из нескольких клубов Премьер-Лиги, которые следят за Вернером, забившим 17 голов в 35 матчах этого сезона.



С помощью 22-летнего соотечественника главный тренер "красных" Юрген Клопп хочет добавить атакующей мощи своей команды, компенсировав возможное расставание с Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом.



Среди претендентов на Тимо также значится "Манчестер Юнайтед", однако к данному моменту именно "Ливерпуль" продемонстрировал наиболее серьезную заинтересованность в игроке.