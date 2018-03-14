Моуриньо считает, что "Юнайтед" должен еще потратиться на игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб должен продать тратить деньги, чтобы продвинуться в Лиге Чемпионов дальше, чем 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Домашнее поражение 1:2 от "Севильи" во вторник вечером прервало европейскую кампанию "красных дьяволов". Однако Моуриньо не видит в этом трагедии и знает, в чем "Юнайтед" должен прибавить.



"Я знаю, что подобное уже происходило с "Манчестер Юнайтед" прежде, потому что я сидел в этом кресле как тренер "Порту" и "Реала". Не думаю, что здесь есть нечто новое для этого клуба".



"Что требуется изменить для более успешного выступления в Лиге Чемпионов? Все, все должно измениться. Каждый тратит деньги, верно? Не только мы, верно? Это естественный процесс, каждая команда совершает инвестиции. Мы меняемся не просто ради перемен. Это естественный процесс, и не только мы инвестируем деньги — все клубы тратятся на игроков", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.