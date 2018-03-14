Моуриньо считает, что "Юнайтед" должен еще потратиться на игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб должен продать тратить деньги, чтобы продвинуться в Лиге Чемпионов дальше, чем 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Домашнее поражение 1:2 от "Севильи" во вторник вечером прервало европейскую кампанию "красных дьяволов". Однако Моуриньо не видит в этом трагедии и знает, в чем "Юнайтед" должен прибавить.
"Я знаю, что подобное уже происходило с "Манчестер Юнайтед" прежде, потому что я сидел в этом кресле как тренер "Порту" и "Реала". Не думаю, что здесь есть нечто новое для этого клуба".
"Что требуется изменить для более успешного выступления в Лиге Чемпионов? Все, все должно измениться. Каждый тратит деньги, верно? Не только мы, верно? Это естественный процесс, каждая команда совершает инвестиции. Мы меняемся не просто ради перемен. Это естественный процесс, и не только мы инвестируем деньги — все клубы тратятся на игроков", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.
14.03.2018 07:00
Просмотров: 3113
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахахахахаха.... он намекает, чтобы манки привыкали и к такой донной игре и к таким "результатам". Красава. Ссыт всем болельщикам прямо в глаза.
(ответить)
Обосранный v2.0
(ответить)
Интересно, какие бы результаты показывал муар тренеруя арсенал в период с 2007 по 2012 год, когда арсенал мог только продавать, а не покупать.
Что то мне подсказывает намного хуже, чем это делал арсен венгер
(ответить)
Уволить, нельзя помиловать!
Назначить Биг Сэма.
Рафа тоже отличный вариант.
(ответить)
Предсказуемо.
(ответить)
Обхарканный
(ответить)
Вопрос к еб,анутым фонадам скума...А чем был хуже мойша и ЛВГ? Которые с клеверлями.анузаями,эвансами играли в такой же гавнофутбол, при ЛВГ кстати с таким баблом который влили,хоть мяч катали и на ноль играли...просто ебанады.
(ответить)
Ну а что он ещё может то?
Вот такой футбол не футбол
Хочешь выиграть не тренируй не развивай, а накупи испонителей и они тебе выиграют
(ответить)
Ахахахахах
Маска давно слетела с лица этого клоуна.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий