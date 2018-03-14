Моуриньо считает, что "Юнайтед" должен еще потратиться на игроков

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его клуб должен продать тратить деньги, чтобы продвинуться в Лиге Чемпионов дальше, чем 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Домашнее поражение 1:2 от "Севильи" во вторник вечером прервало европейскую кампанию "красных дьяволов". Однако Моуриньо не видит в этом трагедии и знает, в чем "Юнайтед" должен прибавить.

"Я знаю, что подобное уже происходило с "Манчестер Юнайтед" прежде, потому что я сидел в этом кресле как тренер "Порту" и "Реала". Не думаю, что здесь есть нечто новое для этого клуба".

"Что требуется изменить для более успешного выступления в Лиге Чемпионов? Все, все должно измениться. Каждый тратит деньги, верно? Не только мы, верно? Это естественный процесс, каждая команда совершает инвестиции. Мы меняемся не просто ради перемен. Это естественный процесс, и не только мы инвестируем деньги — все клубы тратятся на игроков", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 3113

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Последние комментарии:




  1. benefactor 14.03.2018 09:12 # benefactor
    Ахахахахаха.... он намекает, чтобы манки привыкали и к такой донной игре и к таким "результатам". Красава. Ссыт всем болельщикам прямо в глаза.

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  2. liverpool1892est 14.03.2018 08:35 # liverpool1892est
    Обосранный v2.0

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  3. abse 14.03.2018 07:59 # abse
    Интересно, какие бы результаты показывал муар тренеруя арсенал в период с 2007 по 2012 год, когда арсенал мог только продавать, а не покупать.
    Что то мне подсказывает намного хуже, чем это делал арсен венгер

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  4. gringo1990 14.03.2018 07:49 # gringo1990
    Уволить, нельзя помиловать!
    Назначить Биг Сэма.
    Рафа тоже отличный вариант.

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  5. ray-black 14.03.2018 07:45 # ray-black
    Предсказуемо.

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  6. kara-balapan 14.03.2018 07:25 # kara-balapan
    Обхарканный

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  7. mcfc-fantactic 14.03.2018 07:11 # mcfc-fantactic
    Вопрос к еб,анутым фонадам скума...А чем был хуже мойша и ЛВГ? Которые с клеверлями.анузаями,эвансами играли в такой же гавнофутбол, при ЛВГ кстати с таким баблом который влили,хоть мяч катали и на ноль играли...просто ебанады.

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  8. theo-zm 14.03.2018 07:05 # theo-zm
    Ну а что он ещё может то?
    Вот такой футбол не футбол
    Хочешь выиграть не тренируй не развивай, а накупи испонителей и они тебе выиграют

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  9. puhovik-vengera 14.03.2018 07:03 # puhovik-vengera
    Ахахахахах
    Маска давно слетела с лица этого клоуна.

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