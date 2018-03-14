"Тоттенхэм" готов отпустить Льоренте в конце сезона

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте получит шанс проявить себя в отсутствие Харри Кейна, но по окончании сезона, вероятно, покинет лондонский клуб.

Напомним, "шпоры" приобрели Льоренте у "Суонси" лишь прошлым летом, опередив в борьбе за Фернандо "Челси". Испанец с самого начала знал, что его берут на роль Харри Кейна, но вряд ли ожидал, что будет забивать так мало.



До своего хет-трика против "Рочдейла" в Кубке Англии в прошлом месяце Льоренте отличился лишь дважды в 26 матчах. А в последних играх Фернандо порой даже не попадал в число запасных.



В минувший уикенд "Тоттенхэм" потерял с травмой лодыжки Кейна, что очевидным образом увеличит шансы 33-летнего испанца на игровую практику в концовке сезона, однако Фернандо все равно сложно претендовать на место в стартовом составе из-за конкуренции со стороны Сон Хен Мина и Эрика Ламелы.



Evening Standard ожидает, что "шпоры" не будут препятствовать уходу Льоренте по окончанию сезона. И хотя контракт ветерана рассчитан до 2019 года, расставание "Тоттенхэма" и Фернандо грядущим летом выглядит очень вероятным.