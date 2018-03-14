Моуриньо: "Севилья" контролировала игру"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попытался объяснить вылет из Лиги Чемпионов, признав, что "Севилья" превзошла его команду по игре.

Выцарапав безголевую ничью в первом матче, в ответном "красные дьяволы" тоже показали очень робкую игру. Однако Моуриньо не берется критиковать своих подопечных, лишь признавая превосходство "Севильи".

Жозе надеется, что этот сенсационный результат не выведет его команду из колеи, ведь "Юнайтед" все еще сражается в Премьер-Лиге и Кубке Англии, и горевать некогда.

"Думаю, многое зависело того, кто забьет первым — не только из-за результата первой встречи, но и из-за характера игры. Мы старались быть агрессивными и активными с первой минуты. Мы не забили, а "Севилья" постепенно улучшала контроль над мячом и хорошо контролировала игру".

"Мы имели хорошие моменты забить, но забил соперник, и с того момента игра стала гораздо более эмоциональной. Второй же гол сделал нашу задачу невозможной".

"Мы проводили хорошие отрезки, но в целом не имели особого контроля над игрой. В то же время я не могу сказать, что мои игроки что-либо делали неправильно, и у меня нет претензий к их стремлению играть".

"Таков футбол, мы проиграли, но завтра будет другой день, а в субботу — другой матч. Я рад, что игроки не прячут свое разочарование, но у нас нет времени устраивать драму", — сообщил Моуриньо BT Sport.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 01:25

Количество просмотров Просмотров: 1650

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Последние комментарии:




  1. purman30 14.03.2018 02:49 # purman30
    К сожалению для Моура в ЛЧ не Британские судьи матчи судят

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  2. manutd-20champ 14.03.2018 02:30 # manutd-20champ
    Де Хеа уже подумал, что я здесь делаю?

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  3. blackdreamer 14.03.2018 02:30 # blackdreamer
    просто фотка сидя на бутылке
    как и все скамцо

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  4. mancunia-planet 14.03.2018 02:00 # mancunia-planet
    Маур аут

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  5. knvlay 14.03.2018 01:57 # knvlay
    Это он мочи себе в рот набрал?

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  6. cabio-fapello 14.03.2018 01:44 # cabio-fapello
    жозе не САФ, подвигов от МЮ с ним можно не ждать

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  7. hammersmith 14.03.2018 01:44 # hammersmith
    прожурчал с полным ртом чо-то там уебак

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  8. van-der-slav 14.03.2018 01:42 # van-der-slav
    "Думаю, многое зависело того, кто забьет первым"
    поэтому даже не пытались забить первыми, ггвп

    "я не могу сказать, что мои игроки что-либо делали неправильно, и у меня нет претензий к их стремлению играть"
    понятно, короче пока моур тренер мю никто даже стараться не будет

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  9. benefactor 14.03.2018 01:39 # benefactor
    Какая агрессия, какие моменты? Моуриньё, ты под чем вообще? Севилья играла в футбол, а ты в антифутбол 17го века. Эллардайс не даст соврать!

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  10. skychnie-oboi 14.03.2018 01:35 # skychnie-oboi
    в субботу — другой матч
    Ясно, матч жизни и смерти за билет в ЛЧ.С которой сегодня и вылетели на изичах.

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  11. fnatic24 14.03.2018 01:34 # fnatic24
    -De Gea?

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  12. mr-tsoy 14.03.2018 01:32 # mr-tsoy
    Мда слов нет

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  13. darvil 14.03.2018 01:32 # darvil
    Разлад в команде пойдет. Погба не дремлет.

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