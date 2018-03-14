Моуриньо: "Севилья" контролировала игру"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попытался объяснить вылет из Лиги Чемпионов, признав, что "Севилья" превзошла его команду по игре.

Выцарапав безголевую ничью в первом матче, в ответном "красные дьяволы" тоже показали очень робкую игру. Однако Моуриньо не берется критиковать своих подопечных, лишь признавая превосходство "Севильи".



Жозе надеется, что этот сенсационный результат не выведет его команду из колеи, ведь "Юнайтед" все еще сражается в Премьер-Лиге и Кубке Англии, и горевать некогда.



"Думаю, многое зависело того, кто забьет первым — не только из-за результата первой встречи, но и из-за характера игры. Мы старались быть агрессивными и активными с первой минуты. Мы не забили, а "Севилья" постепенно улучшала контроль над мячом и хорошо контролировала игру".



"Мы имели хорошие моменты забить, но забил соперник, и с того момента игра стала гораздо более эмоциональной. Второй же гол сделал нашу задачу невозможной".



"Мы проводили хорошие отрезки, но в целом не имели особого контроля над игрой. В то же время я не могу сказать, что мои игроки что-либо делали неправильно, и у меня нет претензий к их стремлению играть".



"Таков футбол, мы проиграли, но завтра будет другой день, а в субботу — другой матч. Я рад, что игроки не прячут свое разочарование, но у нас нет времени устраивать драму", — сообщил Моуриньо BT Sport.