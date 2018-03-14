"Севилья" вышвырнула "Юнайтед" из Лиги Чемпионов

Виссам Бен-Йеддер "Манчестер Юнайтед" сенсационным образом покинул Лиги Чемпионов, позорно проиграв на своем поле "Севилье" ответный матч 1/8 финала — 1:2.

Полузащитник Поль Погба, пропустивший матч с "Ливерпулем" в субботу из-за травмы, расположился в запасе "красных дьяволов", зато с первых минут появился Маруан Феллайни, заменив Скотта Мактоминея. Вместо Хуана Маты вышел Джесси Лингард. Маркус Рэшфорд остался в команде.

"Юнайтед" сразу же попытался проявить хозяйские повадки, однако "Севилья" не только не поддалась давлению, но и показала зубы. Например, на девятой минуте Анхель Корреа сыграл на опережение при подаче углового и пробил над перекладиной.

Можно даже сказать, что гости смотрелись предпочтительнее — хозяева же были слишком предсказуемы, и их соперник это быстро раскусил. Ромелу Лукаку выглядел изолированным от команды и лишь на 29-й минуте получил шанс выскочить на убойную позицию, но, избежав офсайда, не смог обработать мяч.

Первый в матче удар в створ случился только на 38-й минуте, когда Феллайни выцарапал мяч вблизи от штрафной, сыграл на Алексиса Санчеса и рванул внутрь площадки по левому краю. Получив ответную передачу, Маруан сильно пробил, однако голкипер справился. Концовка матча осталась целиком за "дьяволами", но открыть счет им не удалось.

Второй тайм начался с провала в обороне "Юнайтед". Корреа принял передачу с правого фланга и остался в штрафной один на один с Рэшфордом. Аргентинец решил подработать мяч и уже затем пробить, однако отчаянный подкат Эрика Байи ликвидировал опасность.

Ответ хозяев последовал на 52-й минуте, когда Лингард опасно пробил с острого угла из пределов штрафной, заставив голкипера "Севильи" Серхио Рико совершить отличный сейв. В следующей атаке Рэшфорд опасно простреливал вдоль ворот, но не нашел адресата.

Время шло, а равновесие в игре сохранялось — никто из команд не был готов рисковать. На 60-й минуте Жозе Моуриньо, наконец, выпустил Погба, и тот вскоре отметился дальним, но неточным ударом.

А на 74-й минуте оборона "дьяволов" провалилась еще раз. Крис Смоллинг позволил сделать передачу на едва появившегося со скамейки Виссама Бен-Йеддера и тот, несмотря на отчаянный прыжок Байи, расстрелял ворота — 0:1.

Теперь хозяевам требовалось забивать уже дважды, и Моуриньо бросил спасать игру Хуана Мату с Антони Мартиалем. Однако "Юнайтед" так и не успел приступить к спасательной миссии, потому что на 78-й минуте Эшли Янг не уследил на дальней штанге за все тем же Бен-Йеддером, и тот головой заставил мяч пересечь линию ворот — 0:2.

Проигрывать таким образом было бы совсем позорно, поэтому "дьяволы" из последних сил пошли вперед и на 84-й минуте отыграли один гол. Неманья Матич технично пропустил мяч при подаче углового, а Лукаку положил корпус и с линии вратарской поразил цель — 1:2.

А вот на большее "Юнайтед" уже не хватило. Более того, в компенсированное время Бен-Йеддер упустил возможность оформить хет-трик, не реализовав выход один на один с Де Хеа.

В обоих матчах "Юнайтед" был чрезвычайно труслив, за что в итоге и поплатился. По правде, "Севилья" должна была выигрывать и первый матч, но геройская игра Давида Де Хеа позволила "дьяволам" унести ноги. Подопечные Жозе Моуриньо покидают Лигу Чемпионов и теперь могут сосредоточиться на удержании второго места в Премьер-Лиге.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 1:2 (0:0) по сумме двух матчей — 1:2

Голы: Лукаку 84 — Бен-Йеддер 74, 78.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Мата 77), Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Феллайни (Погба 60), Лингард (Мартиаль 77), Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Корреа (Гайс 89), Васкес (Писарро 87), Сарабия, Муриэль (Бен-Йеддер 72).

Предупреждения: Рэшфорд — Банега, Бен-Йеддер, Корреа, Сарабия.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2018 00:40

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 14.03.2018 02:53 # mikkiynwa
    Ну че обоссаные скумы, без судьи сразу отсосали? Хахахаха

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  2. purman30 14.03.2018 02:51 # purman30
    К сожалению для Моура в ЛЧ не Британские судьи матчи судят

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  3. contrario 14.03.2018 02:39 # contrario
    https://twitter.com/HaytersTeamwork/status/973699803183046658/video/1
    Маур по ходу очень хочет неустойку.

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  4. rustik 14.03.2018 02:03 # rustik
    пенсы автобусом пройдут путалону. ставьте хаты

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  5. rustik 14.03.2018 02:01 # rustik
    надо же) проебать такому уебищному клубу. кек

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  6. skychnie-oboi 14.03.2018 01:57 # skychnie-oboi
    10 Де Буров из 10.

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  7. ccchelsea 14.03.2018 01:44 # ccchelsea
    Лол
    Позорище блять.

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  8. hammersmith 14.03.2018 01:35 # hammersmith
    просто нассали скамо6лядям в открытые рты
    зато в апл на 2 месте, xуле

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  9. contrario 14.03.2018 01:34 # contrario
    кстати, манки окончательно посыпались как вышел Погба, или мне показалось?

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  10. kos9k 14.03.2018 01:33 # kos9k
    Мата перед матчем:

    «Манчестер Юнайтед» способен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне».

    допизделся, как и ловерн

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  11. dragon 14.03.2018 01:23 # dragon
    Докукарекались черти eбaныe? Наша очередь выёбывaтьcя.

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  12. budun 14.03.2018 01:21 # budun
    Ну шо тут сказати.
    Гвардиола охуенный.

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  13. skychnie-oboi 14.03.2018 01:19 # skychnie-oboi
    Если завтра пенсы не пройдут Барсу - то они п1дерасы.
    У меня все.

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  14. redice1 14.03.2018 01:19 # redice1
    Сорып сорып журиндерши постаянно!

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  15. knvlay 14.03.2018 01:16 # knvlay
    https://pp.userapi.com/c841124/v841124391/76d15/CHgLmXgK38E.jpg

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  16. ssa 14.03.2018 01:14 # ssa
    по иронии судьбы Рома должна сыграть в 1/4 против Ливерпуля с Салахом.
    скаму с его трусливой игрой не место в 1/4.

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  17. geyfan-mu 14.03.2018 01:14 # geyfan-mu
    Ваш тренер - Ваша проблема.
    Виши ожидания - Ваши проблемы.
    Маур предложил шахматную партию и бесславно проиграл.
    Болельщики МЮ - не переживайте и не расстраивайтесь, а лучше привыкайте..вас ждёт много обидных и досадных поражений.

    P.S.
    Михон, заголовок по кайфу )))

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  18. redice1 14.03.2018 01:14 # redice1
    Че там мю че там!

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  19. mu-fc 14.03.2018 01:14 # mu-fc
    Унесённые ветром, подкидыши, вышвырнутые, обоссаные фаплом, обхарканные каррой

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  20. redice1 14.03.2018 01:12 # redice1
    &#129315;&#128514;&#129315;кайфую,сегодня я от счастья кайфую!ЧМОУР...

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