"Севилья" вышвырнула "Юнайтед" из Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" сенсационным образом покинул Лиги Чемпионов, позорно проиграв на своем поле "Севилье" ответный матч 1/8 финала — 1:2.

Полузащитник Поль Погба, пропустивший матч с "Ливерпулем" в субботу из-за травмы, расположился в запасе "красных дьяволов", зато с первых минут появился Маруан Феллайни, заменив Скотта Мактоминея. Вместо Хуана Маты вышел Джесси Лингард. Маркус Рэшфорд остался в команде.



"Юнайтед" сразу же попытался проявить хозяйские повадки, однако "Севилья" не только не поддалась давлению, но и показала зубы. Например, на девятой минуте Анхель Корреа сыграл на опережение при подаче углового и пробил над перекладиной.



Можно даже сказать, что гости смотрелись предпочтительнее — хозяева же были слишком предсказуемы, и их соперник это быстро раскусил. Ромелу Лукаку выглядел изолированным от команды и лишь на 29-й минуте получил шанс выскочить на убойную позицию, но, избежав офсайда, не смог обработать мяч.



Первый в матче удар в створ случился только на 38-й минуте, когда Феллайни выцарапал мяч вблизи от штрафной, сыграл на Алексиса Санчеса и рванул внутрь площадки по левому краю. Получив ответную передачу, Маруан сильно пробил, однако голкипер справился. Концовка матча осталась целиком за "дьяволами", но открыть счет им не удалось.



Второй тайм начался с провала в обороне "Юнайтед". Корреа принял передачу с правого фланга и остался в штрафной один на один с Рэшфордом. Аргентинец решил подработать мяч и уже затем пробить, однако отчаянный подкат Эрика Байи ликвидировал опасность.



Ответ хозяев последовал на 52-й минуте, когда Лингард опасно пробил с острого угла из пределов штрафной, заставив голкипера "Севильи" Серхио Рико совершить отличный сейв. В следующей атаке Рэшфорд опасно простреливал вдоль ворот, но не нашел адресата.



Время шло, а равновесие в игре сохранялось — никто из команд не был готов рисковать. На 60-й минуте Жозе Моуриньо, наконец, выпустил Погба, и тот вскоре отметился дальним, но неточным ударом.



А на 74-й минуте оборона "дьяволов" провалилась еще раз. Крис Смоллинг позволил сделать передачу на едва появившегося со скамейки Виссама Бен-Йеддера и тот, несмотря на отчаянный прыжок Байи, расстрелял ворота — 0:1.



Теперь хозяевам требовалось забивать уже дважды, и Моуриньо бросил спасать игру Хуана Мату с Антони Мартиалем. Однако "Юнайтед" так и не успел приступить к спасательной миссии, потому что на 78-й минуте Эшли Янг не уследил на дальней штанге за все тем же Бен-Йеддером, и тот головой заставил мяч пересечь линию ворот — 0:2.



Проигрывать таким образом было бы совсем позорно, поэтому "дьяволы" из последних сил пошли вперед и на 84-й минуте отыграли один гол. Неманья Матич технично пропустил мяч при подаче углового, а Лукаку положил корпус и с линии вратарской поразил цель — 1:2.



А вот на большее "Юнайтед" уже не хватило. Более того, в компенсированное время Бен-Йеддер упустил возможность оформить хет-трик, не реализовав выход один на один с Де Хеа.



В обоих матчах "Юнайтед" был чрезвычайно труслив, за что в итоге и поплатился. По правде, "Севилья" должна была выигрывать и первый матч, но геройская игра Давида Де Хеа позволила "дьяволам" унести ноги. Подопечные Жозе Моуриньо покидают Лигу Чемпионов и теперь могут сосредоточиться на удержании второго места в Премьер-Лиге.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 1:2 (0:0) по сумме двух матчей — 1:2



Голы: Лукаку 84 — Бен-Йеддер 74, 78.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Мата 77), Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Феллайни (Погба 60), Лингард (Мартиаль 77), Санчес, Рэшфорд, Лукаку.



"Севилья": Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Банега, Корреа (Гайс 89), Васкес (Писарро 87), Сарабия, Муриэль (Бен-Йеддер 72).



Предупреждения: Рэшфорд — Банега, Бен-Йеддер, Корреа, Сарабия.