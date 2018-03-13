Харри Кейн выбыл до мая

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет отсутствовать до мая с травмой связок лодыжки.

Напомним, эту травму Кейн получил в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувшее воскресенье (1:4), неудачно столкнувшись с голкипером Асмиром Беговичем.



В недавнем прошлом у Харри уже дважды возникали аналогичные проблемы. Как стало известно Daily Mirror, доктора "Тоттенхэма" убеждены, что на сей раз травма больше походит на ту, что он получил в сентябре 2016, пропустив семь недель, нежели на ту, после которой вернулся уже через три.



Таким образом, реалистичной датой возвращения бомбардира в строй является конец апреля-начало мая. Потеря Кейна станет большим ударом как по команде Маурисио Почеттино, так и по сборной Англии — у Харри останется не так много времени и матчей, чтобы привести себя в форму к Чемпионату Мира в России.



Среди прочих, Кейн может пропустить матчи Премьер-Лиги против "Челси" и "Манчестер Сити". Также Харри не сыграет в 1/4 финала Кубка Англии против "Суонси" и, вероятно, в полуфинале, если "шпоры" пройдут "лебедей".