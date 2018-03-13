Харри Кейн выбыл до мая

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет отсутствовать до мая с травмой связок лодыжки.

Напомним, эту травму Кейн получил в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" в минувшее воскресенье (1:4), неудачно столкнувшись с голкипером Асмиром Беговичем.

В недавнем прошлом у Харри уже дважды возникали аналогичные проблемы. Как стало известно Daily Mirror, доктора "Тоттенхэма" убеждены, что на сей раз травма больше походит на ту, что он получил в сентябре 2016, пропустив семь недель, нежели на ту, после которой вернулся уже через три.

Таким образом, реалистичной датой возвращения бомбардира в строй является конец апреля-начало мая. Потеря Кейна станет большим ударом как по команде Маурисио Почеттино, так и по сборной Англии — у Харри останется не так много времени и матчей, чтобы привести себя в форму к Чемпионату Мира в России.

Среди прочих, Кейн может пропустить матчи Премьер-Лиги против "Челси" и "Манчестер Сити". Также Харри не сыграет в 1/4 финала Кубка Англии против "Суонси" и, вероятно, в полуфинале, если "шпоры" пройдут "лебедей".



Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2018 22:30

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  1. kukuruzzo 14.03.2018 00:44 # kukuruzzo
    до перехода в среал

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  2. chr1s8rown 14.03.2018 00:41 # chr1s8rown
    ему пора плаванием заниматься.

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  3. stepalex 14.03.2018 00:39 # stepalex
    врядли перед чм он будет симулировать болезнь

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  4. gurskianton 13.03.2018 23:45 # gurskianton
    выносите салаху приз

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  5. martingor 13.03.2018 23:15 # martingor
    Тупо закосил в своем обычном режиме,значит уебывает летом в Реал, И отдохнет перед чемпионатом и денюшка течет каждую неделю, такой же уебан как и весь клуб

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  6. kos9k 13.03.2018 22:51 # kos9k
    либо шпоры поплывут, либо сон его заменит на 100%

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  7. van-der-slav 13.03.2018 22:35 # van-der-slav
    У челси шанс появился

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