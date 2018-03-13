"Вест Хэм" обзаведется спортивным директором

После окончания сезона "Вест Хэм" назначит опытного спортивного директора, а совладелец клуба Дэвид Салливан от трансферных дел отойдет.

Трансферная политика "молотобойцев" на протяжении двух последних сезонов регулярно вызывает нарекания у фанатов. Многие приобретения кажутся случайными, без четко выстроенной стратегии.



До сих пор активное участие в согласовании трансферов принимал сам Салливан. Дэвид общался как с клубами, так и с агентами игроков, и получалось это не всегда успешно — достаточно вспомнить громкий скандал с полузащитником "Спортинга" Вильямом Карвалью прошлым летом.



Как стало известно Evening Standard, Салливан правильно воспринял критику в свой адрес и решил оставить роль трансферного дельца профессионалу. В этом его поддержали другой совладелец Дэвид Голд и вице-президент Каррен Брэйди.



Все вместе они согласились создать в клубе должность спортивного директора, куда будет приглашен опытный специалист. Этот директор будет тесно работать с главным тренером, однако насчет Дэвида Мойеса, который сейчас находится на тренерском мостике, у боссов клуба пока единого мнения нет — конкретно Салливан был бы рад сохранить шотландца, если тот избежит вылета из Премьер-Лиги.