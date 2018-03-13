"Шахтер" подтвердил, что Фред переедет в Манчестер

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что полузащитник Фред продолжит карьеру в Манчестере, но не обязательно в "Сити".

Достоверно известно, что "Манчестер Сити" вел активные переговоры насчет Фреда еще в январе. "Шахтер" не отпустил свою звезду посреди сезона, но казалось, что грядущим летом сделка непременно состоится.



По словам Палкина, вариант с продажей 25-летнего бразильца "горожанам" действительно остается приоритетным для "Шахтера". Однако если эта сделка сорвется, Фреда подберет "Юнайтед".



"Фред уйдет от нас в июне. Если не в "Манчестер Сити", то в "Манчестер Юнайтед". Он готов выступать в лучших чемпионатах. Фред не только очень хорош, но и является большим профессионалом", — сообщил Палкин Corriere dello Sport.