"Шахтер" подтвердил, что Фред переедет в Манчестер

Фред Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что полузащитник Фред продолжит карьеру в Манчестере, но не обязательно в "Сити".

Достоверно известно, что "Манчестер Сити" вел активные переговоры насчет Фреда еще в январе. "Шахтер" не отпустил свою звезду посреди сезона, но казалось, что грядущим летом сделка непременно состоится.

По словам Палкина, вариант с продажей 25-летнего бразильца "горожанам" действительно остается приоритетным для "Шахтера". Однако если эта сделка сорвется, Фреда подберет "Юнайтед".

"Фред уйдет от нас в июне. Если не в "Манчестер Сити", то в "Манчестер Юнайтед". Он готов выступать в лучших чемпионатах. Фред не только очень хорош, но и является большим профессионалом", — сообщил Палкин Corriere dello Sport.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Фред, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2018 21:00

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  1. selfish 13.03.2018 21:03 # selfish
    Малинкович Савич покруче будет

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  2. jakov 13.03.2018 21:03 # jakov
    в МЮ бразильцы не приживаются, здесь всё очевидно

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