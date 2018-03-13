Рональд Де Бур: "Мой брат уважает Моуриньо"

Маркус Рэшфорд Рональд Де Бур вступился за своего брата Франка после критики со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

На прошлой неделе экс-наставник "Кристал Пэлас" осмелился предположить, что Моуриньо — плохой тренер для нападающего Маркуса Рэшфорда, поскольку в погоне за результатами Жозе не привык доверять молодежи.

После победного матча против "Ливерпуля", в котором 20-летний Рэшфорд отметился дублем, Моуриньо язвительно заявил, что с тренером вроде Де Бура его подопечный научился бы только проигрывать, озвучив статистику Франка у руля "Пэлас": семь матчей, семь побед, ноль голов.

Пытаясь сгладить углы, Рональд Де Бур, ныне работающий в академии "Аякса", объяснил, что на самом деле имел ввиду его брат. Оказывается, Франк не хотел задеть Моуриньо.

"У всех тренеров разные философии в отношении развития молодых игроков. Не правильные или неправильные, а просто разные, и нужно это уважать".

"Моуриньо купил Алексиса Санчеса в январе, и, конечно, это не способствует развитию Рэшфорда, теперь он будет меньше играть за "Манчестер Юнайтед". Такова правда".

"Вне всяких сомнений, Рэшфорд является одним из главных талантов в Премьер-Лиге и может сыграть важную роль на Чемпионате Мира в России этим летом".

"Франк уважает Жозе и просто указал на то, что, если бы Рэшфорд играл за "Аякс", то после одного-двух плохих матчей все равно бы вышел в стартовом составе на третий".

"Однако в "Юнайтед" дела обстоят иначе, и после двух плохих матчей здесь он оказался бы на лавке", — сообщил Рональд Де Бур Sky Sports.



Метки Де Бур, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 13.03.2018 20:41 # liverfun
    семь матчей, семь побед, ноль голов

    бля, красава

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  2. showa 13.03.2018 20:36 # showa
    С Гвардиолой не путать, семь поражений.

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  3. pakhrudinov 13.03.2018 20:30 # pakhrudinov
    Семь матчей, семь побед?

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  4. chr1s8rown 13.03.2018 20:08 # chr1s8rown
    уебок скам уриньо выиграл несправедливо, возомнил себя тренером

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