Рональд Де Бур: "Мой брат уважает Моуриньо"

Рональд Де Бур вступился за своего брата Франка после критики со стороны главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

На прошлой неделе экс-наставник "Кристал Пэлас" осмелился предположить, что Моуриньо — плохой тренер для нападающего Маркуса Рэшфорда, поскольку в погоне за результатами Жозе не привык доверять молодежи.



После победного матча против "Ливерпуля", в котором 20-летний Рэшфорд отметился дублем, Моуриньо язвительно заявил, что с тренером вроде Де Бура его подопечный научился бы только проигрывать, озвучив статистику Франка у руля "Пэлас": семь матчей, семь побед, ноль голов.



Пытаясь сгладить углы, Рональд Де Бур, ныне работающий в академии "Аякса", объяснил, что на самом деле имел ввиду его брат. Оказывается, Франк не хотел задеть Моуриньо.



"У всех тренеров разные философии в отношении развития молодых игроков. Не правильные или неправильные, а просто разные, и нужно это уважать".



"Моуриньо купил Алексиса Санчеса в январе, и, конечно, это не способствует развитию Рэшфорда, теперь он будет меньше играть за "Манчестер Юнайтед". Такова правда".



"Вне всяких сомнений, Рэшфорд является одним из главных талантов в Премьер-Лиге и может сыграть важную роль на Чемпионате Мира в России этим летом".



"Франк уважает Жозе и просто указал на то, что, если бы Рэшфорд играл за "Аякс", то после одного-двух плохих матчей все равно бы вышел в стартовом составе на третий".



"Однако в "Юнайтед" дела обстоят иначе, и после двух плохих матчей здесь он оказался бы на лавке", — сообщил Рональд Де Бур Sky Sports.