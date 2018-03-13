Уолш хочет привести Варди в "Эвертон"

Спортивный директор "Эвертона" Стив Уолш надеется подключить старые связи и привести в клуб нападающего "Лестера" Джейми Варди.

В свое время именно Уолш поспособствовал переходу Варди в "Лестер" из любительского клуба "Флитвуд Таун". Сделка по Джейми обошлась "лисам" в 1 миллион фунтов, который нападающий отбил, выиграв с клубом чемпионский титул Премьер-Лиги.



После успеха на "Кинг Пауэр" Уолш отправился на повышение в "Эвертон", сменив кресло скаута на директорскую должность, а теперь хочет воссоединиться с 31-летним Варди, сообщает Liverpool Echo. Джейми вошел в список трансферный целей "ирисок" на грядущее лето.



По информации источника, помешать сделке может лишь угроза отставки самого Уолша, который рискует поплатиться за череду неудачных трансферов. Владелец "Эвертона" Фарад Мошири уже рассматривает на место Стива спортивного директора ПСВ Марселя Брандса.