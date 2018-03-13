Лэмпард советует Морате взять пример с Торреса

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что матч против "Барселоны" является шансом для нападающего Альваро Мораты оставить позади свои трудности и вписать свое имя в историю клуба.

Ярко начав свою карьеру на "Стэмфорд Бридж" после перехода из "Реала" прошлым летом, затем Альваро столкнулся с различными проблемами и лишился места в стартовом составе команды Антонио Конте.



Затяжной спад Мораты заставил Конте купить в январе Оливье Жиру и начать играть с "ложной девяткой" в лице Азара. Однако Лэмпард считает, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Барселоны" может помочь Альваро реабилитироваться.



"Мората переживает сложное время, но ему лишь нужно взглянуть на Фернандо Торреса, чтобы вдохновиться на нечто особенное на "Ноу Камп".



"Шесть лет назад Торрес совершил рывок в матче с "Барселоной" и забил гол за несколько минут до конца, что гарантировало "Челси" место в финале Лиги Чемпионов".



"У Торреса были собственные трудности после перехода из "Ливерпуля" за 50 миллионов фунтов в 2011 году, но каждый фанат "Челси" в мире помнит тот гол. Благодаря тому голу они всегда будут высокого мнения о нем. Такого рода матчи и становятся определяющими для тебя — если ты проявишь себя, тебя никогда не забудут".



"Именно для таких больших случаев "Челси" и покупал Морату у "Реала" за 58 миллионов фунтов прошлым летом".



"Конечно, остается вопрос сыграет главный тренер Антонио Конте с нападающим или вернется к схеме с "ложной девяткой", которую он использовал в первом матче".



"Лично я бы непременно задумался о том, чтобы снарядить Морату на острие, с поддержкой Эдена Азара и Виллиана", — пишет Лэмпард в своей колонке в The Times.