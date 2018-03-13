Озил даже не помышлял об уходе из "Арсенала"

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил заявил, что даже не помышлял об уходе из лондонского клуба.

Ожидалось, что Озил последует примеру своего бывшего одноклубника Алексиса Санчеса и покинет "Арсенал" по окончании сезона. Вместо этого немец заключил новый контракт с "канонирами", который позволил ему стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.

В интервью Arsenal Player 29-летний плеймейкер рассказал, что даже не рассматривал вариант со сменой клуба. По словам Месута, ему было легко сказать "да" "Арсеналу".

"Я играю здесь уже несколько лет и надеюсь выиграть с этой командой еще больше трофеев. Я рад, что представляю такой большой клуб, как "Арсенал", и действительно счастлив, что подписал новый контракт".

"Мои близкие и партнеры по команде всегда поддерживали меня. Я поставил для себя еще несколько целей и хотел бы выполнить их. Мне нравится город, в котором я живу, и команда, за которую я выступаю. Это было идеальное решение", - сообщил Озил.




Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 13.03.2018 17:00

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  1. pauk 13.03.2018 18:52 # pauk
    Не нужен ни одному топ клубу

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  2. h22o 13.03.2018 18:32 # h22o
    правильно, где еще он может чувствовать себя защищенным, как не в команде, где один Петр с яйцами остался.
    да еще и получает как топчик, хотя сам деградирует только

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  3. celebrate 13.03.2018 18:15 # celebrate
    Ну правильно, только в гейклубе он может позволять себе оставаться невидимкой и получать за это 300 кусков в неделю. А гейгуннеры и без этого будут надрачивать на эту бездарность.

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  4. mixmaster 13.03.2018 17:54 # mixmaster
    Маур наяривал на него 146%

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  5. j-silver 13.03.2018 17:36 # j-silver
    Ибо нах не нужен

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  6. sausage 13.03.2018 17:33 # sausage
    Ну реально никому не нужен был с такими запросами по зарплате, даже свободным агентом.

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  7. samurai8888 13.03.2018 17:29 # samurai8888
    ну еще б 300 кусков все таки!!

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  8. stretfordend 13.03.2018 17:27 # stretfordend
    человек без амбиций

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  9. reams 13.03.2018 17:12 # reams
    красава, мозг АПЛ

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