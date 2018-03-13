Озил даже не помышлял об уходе из "Арсенала"

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил заявил, что даже не помышлял об уходе из лондонского клуба.

Ожидалось, что Озил последует примеру своего бывшего одноклубника Алексиса Санчеса и покинет "Арсенал" по окончании сезона. Вместо этого немец заключил новый контракт с "канонирами", который позволил ему стать одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.



В интервью Arsenal Player 29-летний плеймейкер рассказал, что даже не рассматривал вариант со сменой клуба. По словам Месута, ему было легко сказать "да" "Арсеналу".



"Я играю здесь уже несколько лет и надеюсь выиграть с этой командой еще больше трофеев. Я рад, что представляю такой большой клуб, как "Арсенал", и действительно счастлив, что подписал новый контракт".



"Мои близкие и партнеры по команде всегда поддерживали меня. Я поставил для себя еще несколько целей и хотел бы выполнить их. Мне нравится город, в котором я живу, и команда, за которую я выступаю. Это было идеальное решение", - сообщил Озил.