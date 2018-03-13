Моуриньо назвал самый важный матч для "Юнайтед" за последние годы

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что финал Лиги Европы против "Аякса" в мае прошлого года был самым важным матчем за все то время, что он возглавляет "красных дьяволов".

И хотя ранее Моуриньо не скрывал своего пренебрежения ко второму по значимости турниру Старого Света, в прошлом сезоне обстоятельства сложились таким образом, что Лига Европы стала приоритетом для "Юнайтед".



Во вторник вечером "дьяволам" предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи", и Моуриньо отлично понимает, что ничего этого не было бы, если бы не та победа над "Аяксом" со счетом 0:2.



"Думаю, финал Лиги Европы был нашим самым важным матчем за последние годы, потому что мы выиграли соревнование, и та победа привела "Манчестер Юнайтед" в свою естественную среду обитания — Лигу Чемпионов".



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" должен быть командой из Лиги Чемпионов, поэтому та победа в прошлом сезоне была очень важна для нас. Мы финишировали за пределами топ-4 Премьер-Лиги, но благодаря победе в Лиге Европы завоевали трофей и в то же время вернулись в Лигу Чемпионов", — приводит слова Моуриньо Manchester Evening News.