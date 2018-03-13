Эшли Янг видит себя вингером, не защитником

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг признался, что по-прежнему видит себя вингером, хотя в этом сезоне стал основным левым защитником команды.

Янг выступает за "красных дьяволов" с 2011 года и в этой кампании принял участие уже в 27 поединках с учетом всех соревнований. Эшли находится всего в шести играх от личного рекорда по количеству матчей за "Юнайтед" в течение одного сезона (33 в 2011/12).



Ожидается, что на текущей неделе 32-летний Янг получит вызов в сборную Англии, что лишний раз подчеркнет его успехи в этом сезоне — успехи, которых ветеран добился, играя в обороне. Однако сам Эшли не готов назвать себя защитником.



"Я не знаю, свою лучшую позицию. Я больше не уверен насчет этого. Я по-прежнему вижу себя как вингера, потому что играл там так долго. Также мне доводилось играть 10-го номера. Я побывал на столь многих позициях, что кажется, не играл только голкипера и центрального защитника".



"Куда бы тренер меня ни поставил, я выйду туда и буду выкладываться на 100 процентов, стараясь играть хорошо. Думаю, в этом сезоне у меня получается. Будучи футболистом, ты всегда хочешь играть. Мне хотелось сыграть как можно больше матчей в этом сезоне. Мы еще не сыграли все свои матчи, и до тех пор, пока я играю хорошо, а тренер доволен мной, я хочу надевать эту футболку" — сообщил Янг ESPN.